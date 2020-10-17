ترمب: بايدن سيجعل أميركا في حالة فقر

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، السبت، أن جو بايدن سيجعل الولايات المتحدة في حالة من الفقر، وفوزه سيكلف أميركا 100 تريليون دولار بسبب اتفاق البيئة الجديد.

وقال في تجمع انتخابي بولاية جورجيا عن منافسه الديمقراطي " جو بايدن يرغب في حرمان كبار السن من برنامج الرعاية الصحية"، مشيرا إلى أن الانتخابات المقبلة ستكون خيارا بين انتعاش ترمب وكساد بايدن.

موضوع يهمك يبدو أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وفريقه الجمهوري ليسوا وحدهم في صفوف المنتقدين لأداء تويتر. فقد انضم إليهم الرئيس... رئيس تويتر ينتقد فريقه.. وترمب يهاجمه مجدداً أميركا

كما تابع "كسبت المعركة في محاربة المتطرفين بالعالم"، مضيفاً "نجحنا في التخلص من الإرهابي قاسم سليماني وقتلنا زعيم داعش".

وحول أحداث مينيابولس التي شهدت مقتل رجل أميركي من أصول أفريقية تحت ركبة شرطي، قال إن الفوضويون حرقوا المدينة والديمقراطيون اعتبروها احتجاجات سلمية

أما بشأن لقاح كوفيد 19، تعهد ترمب بتوفير العلاج المضاد لفيروس كورونا مجاناً لجميع الأميركيين.

يشار إلى أنه قد أدلى عدد قياسي بلغ 15 مليون أميركي بأصواتهم حتى الآن من خلال إمكانية التصويت المبكر وفقا لبيانات مشروع الانتخابات الأميركي بجامعة فلوريدا، إذ يسعى الناخبون إلى تفادي الوقوف في طوابير يوم الانتخابات بسبب جائحة كورونا.

وتعادل ترمب، الأربعاء، إحصائيا مع بايدن في فلوريدا، وهي من الولايات الحاسمة، إذ حصل على تأييد 47 في المئة مقابل 49 في المئة لبايدن مع هامش مصداقية يبلغ أربع نقاط في استطلاع للرأي أجرته رويترز/إبسوس.

وسيعقد ترمب لقاءه الجماهيري في ميامي بينما يعقد بايدن لقاءه في فيلادلفيا.

ومن المقرر إجراء المناظرة الرئاسية الثالثة في 22 أكتوبر بمدينة ناشفيل في ولاية تينيسي.