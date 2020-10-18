أوباما يتحرك لدعم بايدن بولاية فاز بها ترمب على المحك بـ2016!

يتوجه الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما إلى فيلادلفيا يوم الأربعاء للقيام بحملة نيابة عن تذكرة بايدن-هاريس.

وقبل أسبوعين فقط من الانتخابات، سيحشد أوباما الدعم في ولاية ساحة المعركة التي فاز بها الرئيس دونالد ترمب بأقل من نقطة مئوية في عام 2016.

وتُظهر استطلاعات الرأي الحالية أن الخصم الديمقراطي جو بايدن يتقدم على ترمب بأكثر من 5 نقاط مئوية، وفقا لمتوسط سياسة حقيقية واضحة. وعززت فيلادلفيا انتصارات أوباما في البيت الأبيض في كل من عام 2008 و2012، عندما كان بايدن نائبه.

موضوع يهمك أرسلت حملة المرشح الديمقراطي جو بايدن مذكرة من ثلاث صفحات إلى أنصارها، يوم السبت، تحذر من أن الرئيس دونالد ترمب لا يزال... حملة بايدن تحذر في مذكرة داخلية: "ترمب قد ينتصر" أميركا

وفي الوقت نفسه، قامت السناتور كامالا هاريس، العضوة الديمقراطية في ولاية كاليفورنيا، بتعديل أحداث حملتها الانتخابية بعد أن ثبتت إصابة العديد من الموظفين بفيروس كورونا، لكن زوجها دوج إمهوف سيعقد مسيرة في فيلادلفيا يوم السبت.

وسيتوجه ترمب أيضا إلى ولاية بنسلفانيا يوم الثلاثاء وسيعقد مسيرة في مدينة إيري ذات اللون الأزرق التاريخي، والتي انقلبت باللون الأحمر في عام 2016. وسيزور أعضاء آخرون من فريق حملته الولاية في الأسابيع المقبلة.

وانتقد أوباما ترمب في بودكاست هذا الأسبوع ووصفه بأنه "مسرع للمعلومات المضللة".

وكان أوباما غائبًا إلى حد كبير عن حملة بايدن، لكنه وجه نداءً مطولاً للناخبين خلال المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي في أغسطس ومرة أخرى في الأسبوع الماضي في إعلان حملة على موقع يوتيوب.