عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم أميركا أميركا

مفاجأة.. ترمب يتقدم في ولاية ميشغان في التصويت المبكر

المصدر: واشنطن - بندر الدوشي
تعبيرية
رابط مختصر

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كيلي مكناني عن مفاجأة جديدة في الانتخابات الأميركية قد تهدم كل استطلاعات الرأي التي تتحدث عن تقدم جو بايدن بهامش واسع على دونالد ترمب.

وقالت في تغريدة لها على حسابها في "تويتر": "الرئيس ترمب يتقدم في ولاية ميشغان في التصويت المبكر. .هذا ضخم".

وعادة ما يتقدم الديمقراطيون في التصويت المبكر في معظم الولايات ولا يخرجون بكثافة في يوم الانتخابات، والذي يستغله الجمهوريون ويخرجون بكثافة كما حدث في عام 2016، لكن تقدم الرئيس ترمب في ولاية متأرجحة حاسمة بالتصويت المبكر قبل يوم الانتخابات اعتبره مراقبون بأنه مؤشر على اقتراب ترمب بالفوز بالولاية وسط عزوف ديمقراطي واسع عن التصويت.

وكانت مديرة حملة بايدن جين أومالي ديلون أكدت على حسابها في "تويتر": "أن استطلاعات الرأي لا تظهر تقدم بايدن من رقمين على المستوى الوطني. وأضافت: "يرجى أخذ حقيقة أننا لسنا متقدمين بأرقام مزدوجة.. هذه أرقام استطلاعية عامة وطنية مبالغ فيها".

موضوع يهمك
?
شن كبير الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، سيناتور روبرت مينينديز، هجوما حادا على تركيا والرئيس...

سيناتور ديمقراطي يدعو لفرض عقوبات على تركيا: أردوغان تردعه الأفعال فقط سيناتور ديمقراطي يدعو لفرض عقوبات على تركيا: أردوغان تردعه الأفعال فقط أميركا

وكان تقرير لـ"جي بي مورغان تشيس" الأميركي قد تحدث عن احتمال فوز ترمب بولايتي فلوريدا وبنسلفانيا ونورث كارولينا بهامش واسع يفوق ما حدث في عام 2016، نظرا لتسجيل الجمهوريين ناخبين جددا خلال السنوات الأربع الماضية وسط تراجع واضح بين الديمقراطيين.

كلمات دالّة

#الانتخابات الأميركية, #دونالد ترمب, #جو بايدن, #الانتخابات_الأميركية, #ترمب
إقرأ أيضاً هكذا ظهر الفيل الجمهوري وحمار الديمقراطي في أميركا! هكذا ظهر الفيل الجمهوري وحمار الديمقراطي في أميركا! 10:17 GMT
إقرأ أيضاً حملة بايدن تحذر في مذكرة داخلية: "ترمب قد ينتصر" حملة بايدن تحذر في مذكرة داخلية: "ترمب قد ينتصر" 05:22 GMT

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر