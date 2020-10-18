مفاجأة.. ترمب يتقدم في ولاية ميشغان في التصويت المبكر

President @realDonaldTrump takes the LEAD in early voting in MICHIGAN!!!



HUGE - VOTE ‼️ pic.twitter.com/UpxhBtYdgS — Kayleigh McEnany (@kayleighmcenany) October 17, 2020

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كيلي مكناني عن مفاجأة جديدة في الانتخابات الأميركية قد تهدم كل استطلاعات الرأي التي تتحدث عن تقدم جو بايدن بهامش واسع على دونالد ترمب.

وقالت في تغريدة لها على حسابها في "تويتر": "الرئيس ترمب يتقدم في ولاية ميشغان في التصويت المبكر. .هذا ضخم".

وعادة ما يتقدم الديمقراطيون في التصويت المبكر في معظم الولايات ولا يخرجون بكثافة في يوم الانتخابات، والذي يستغله الجمهوريون ويخرجون بكثافة كما حدث في عام 2016، لكن تقدم الرئيس ترمب في ولاية متأرجحة حاسمة بالتصويت المبكر قبل يوم الانتخابات اعتبره مراقبون بأنه مؤشر على اقتراب ترمب بالفوز بالولاية وسط عزوف ديمقراطي واسع عن التصويت.

وكانت مديرة حملة بايدن جين أومالي ديلون أكدت على حسابها في "تويتر": "أن استطلاعات الرأي لا تظهر تقدم بايدن من رقمين على المستوى الوطني. وأضافت: "يرجى أخذ حقيقة أننا لسنا متقدمين بأرقام مزدوجة.. هذه أرقام استطلاعية عامة وطنية مبالغ فيها".

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وكان تقرير لـ"جي بي مورغان تشيس" الأميركي قد تحدث عن احتمال فوز ترمب بولايتي فلوريدا وبنسلفانيا ونورث كارولينا بهامش واسع يفوق ما حدث في عام 2016، نظرا لتسجيل الجمهوريين ناخبين جددا خلال السنوات الأربع الماضية وسط تراجع واضح بين الديمقراطيين.