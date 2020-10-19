ترمب وبايدن يدعوان الناخبين إلى التصويت المبكر

ناشد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، مؤيديه في نيفادا، يوم الأحد، الإدلاء بأصواتهم مبكراً في الولاية التي خسرها بفارق ضئيل في انتخابات 2016، بينما حث منافسه الديمقراطي جو بايدن سكان نورث كارولاينا على "الذهاب للتصويت اليوم"، وذلك مع اقتراب المناظرة الرئاسية الأخيرة المقررة، يوم الخميس.

وذكر مسؤولو الانتخابات الأميركية في جامعة فلوريدا أن نحو 27.9 مليون أميركي أدلوا بالفعل بأصواتهم إما من خلال البريد أو مباشرة قبل الانتخابات الرئاسية المقررة 3 نوفمبر.

ويرجع السبب في الإقبال القياسي على التصويت المبكر إلى مخاوف من التجمعات الكبيرة في مراكز الاقتراع يوم الانتخابات مع انتشار كورونا الذي أصاب 8.1 مليون أميركي وأودى بحياة أكثر من 218 ألفا.

وقال ترمب في تجمع انتخابي بكارسون سيتي في نيفادا، حيث بدأ التصويت المبكر، السبت: "التصويت المبكر جار حاليا، لذا اخرجوا وأدلوا بأصواتكم".

ودعا بايدن الناخبين في نورث كارولاينا إلى الإدلاء بأصواتهم في أقرب وقت. ويحتدم التنافس بين ترمب وبايدن في الولاية المتأرجحة التي فاز بها ترمب بفارق 3.66 نقطة مئوية في انتخابات 2016.



وهاجم بايدن، ترمب لقوله خلال عطلة نهاية الأسبوع إن الولايات المتحدة "تجاوزت مرحلة الخطر" فيما يتعلق بجائحة كورونا، مشيراً إلى أن معدل الحالات الجديدة ارتفع إلى أعلى مستوى في عدة أشهر.

وتابع بايدن: "الأمور تزداد سوءا ولا يزال هو يكذب علينا فيما يتعلق بوضع الوباء".

ورغم إصابة ترمب بفيروس كورونا وتعافيه منه مؤخرا إلا أنه سخر من بايدن في نيفادا لنهجه الحذر من الوباء.

وسخر ترمب من المطالبين له بالإنصات لآراء العلماء قائلا: "لو كنت قد أصغيت للعلماء فقط لأصبحنا الآن في بلد يواجه ركودا هائلا".



وسرعان ما ردت حملة بايدن فقال المتحدث باسمها اندرو بيتس إن "حالات الإصابة بفيروس كورونا في ازدياد وتسريح العمال يزداد".

ويتقابل المرشحان في المناظرة الأخيرة، يوم الخميس، بمدينة ناشفيل في ولاية تينيسي.

وكانت المناظرة الثانية، التي كانت مقررة الخميس الماضي، قد ألغيت بعد انسحاب ترمب عقب إعلان المنظمين تنظيمها بشكل افتراضي لتقليل مخاطر انتقال عدوى كورونا.