للمرة الأولى.. أوباما يشارك في حملة بايدن

يظهر الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما الأربعاء لأول مرة في فعاليات الحملة الانتخابية للمرشح الديمقراطي جو بايدن الذي يخوض سباقا متقاربا مع الرئيس دونالد ترمب في ولايات حاسمة قبل 13 يوما من انتخابات الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال مساعد لأوباما إن الرئيس السابق، الذي تولى الرئاسة لثمانية أعوام وكان بايدن نائبه، سيحث المؤيدين على التصويت مبكرا لبايدن ومرشحين ديمقراطيين آخرين في الانتخابات وذلك خلال تجمع بالسيارات في الهواء الطلق في فيلادلفيا أكبر مدن ولاية بنسلفانيا.

هذا وسيتوجه ترمب إلى نورث كارولاينا، وهي ولاية حاسمة أخرى تشير استطلاعات الرأي إلى أنها تشهد سباقا متقاربا، لتنظيم تجمع انتخابي مع أنصاره مساء الأربعاء.

كما سيتوجه ترمب أيضا إلى ولاية بنسلفانيا يوم الثلاثاء وسيعقد مسيرة في مدينة إيري ذات اللون الأزرق التاريخي، والتي انقلبت باللون الأحمر في عام 2016. وسيزور أعضاء آخرون من فريق حملته الولاية في الأسابيع المقبلة.

وأوباما هدف متكرر لانتقادات ترمب ولا يزال أحد ألمع نجوم الحزب الديمقراطي رغم مرور نحو أربعة أعوام على خروجه من البيت الأبيض.

ويأتي ظهوره العلني النادر في وقت حرج إذ يلتقي بايدن وترمب في مناظرتهما الثانية والأخيرة مساء غد الخميس مما يتيح فرصة للرئيس الجمهوري لتغيير مسار السباق الذي يتصدره بايدن وفقا لاستطلاعات الرأي على مستوى البلاد.

وانتقد أوباما ترمب في بودكاست هذا الأسبوع ووصفه بأنه "مسرع للمعلومات المضللة".

وكان أوباما غائبًا إلى حد كبير عن حملة بايدن، لكنه وجه نداءً مطولاً للناخبين خلال المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي في أغسطس ومرة أخرى في الأسبوع الماضي في إعلان حملة على موقع يوتيوب.