فيديو غريب لمذيعة وتهديد.. لماذا قطع ترمب مقابلته؟

يبدو أن مذيعة برنامج 60 دقيقة الشهيرة في الولايات المتحدة، أثارت غضب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي اتهم أمس العديد من وسائل الإعلام بمحاباة منافسه في الانتخابات الرئاسي، جو بايدن.

فقد نشر ليل الثلاثاء الأربعاء على حسابه على تويتر فيديو لمقدمة البرنامج الشهير، بلا كمامة بعد إجراء مقابلة معه في البيت الأبيض، واعداً بمزيد من التشويق.

Lesley Stahl of 60 Minutes not wearing a mask in the White House after her interview with me. Much more to come. pic.twitter.com/0plZG6a4fH — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 20, 2020

وأتى نشر المقطع المصور بعدما أفادت وسائل إعلام محلية بأن ترمب قطع المقابلة، لتخطيها الوقت المحدد والمتفق عليه مسبقا، ولانزعاجه من بعض الأسئلة.

كما نشرت حملة ترمب الرئاسية أيضاً صوراً للمذيعة ليسلي ستال، بلا كمامة في الوقت الذي لا يبرح فيه الإعلام وبعض الصحافيين في مهاجمة الرئيس الجمهوري لعدم تقيده بارتداء الكمامة، وسط ما تشهده البلاد من ارتفاع في عدد الإصابات بكورونا.

وكانت تقارير صحفية أفادت بأن الرئيس الأميركي قطع مقابلته مع برنامج "60 دقيقة" يوم الثلاثاء، وهدد بنشرها بنفسه قبل الموعد المحدد لبثها، ألا وهو الأحد المقبل.

"مزيفة ومتحيزة"

وغادر ترمب المقابلة بعد 45 دقيقة على ما يبدو، دون أن يعود لإجراء محادثات مع ستال ونائب الرئيس مايك بنس.

وفي حين لم يقدم البيت الأبيض ولا ستال أي تفاصيل حول المواضيع أو الأسئلة التي دفعت ترمب إلى قطع المقابلة التي وصفها الأخير بالـ "متحيزة". وكتب في تغريدة على حسابه تويتر " يسعدني أن أبلغكم أنه من أجل الدقة في إعداد التقارير، أفكر في نشر مقابلتي مع ليزلي ستال قبل البث! حتى يتمكن الجميع من الحصول على لمحة عما تدور حوله تلك المقابلة المزيفة والمتحيزة.

كما أضاف "يجب على الجميع مقارنة هذا التطفل الانتخابي الرهيب بالمقابلات الأخيرة لجو بايدن!" في إشارة لملاطفة وسائل الإعلام لمنافسه الديمقراطي.

وابل انتقادات

ويبدو أن العاصفة لم تتوقف هنا، فقد بدأ العديد من أعضاء المكتب الصحفي للبيت الأبيض في نشر تغريدات تنتقد ليزي بعد وقت قصير من انتهاء المقابلة.

فقد أكدت نائبة السكرتير الصحفي للبيت الأبيض كارولين ليفيت أن المذيعة انتقدتها لعدم ارتدائها القناع في وقت سابق من ذلك اليوم، بينما لم تتقيد هي بنفسها بارتداء القناع. وقالت "انظروا هذا المشهد بعد لحظات من انتقادي لعدم ارتدائي كمامة أثناء العمل في مكتبي!"

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يجري فيها ترمب مقابلة مثيرة للجدل مع ستال. ففي 2018، أجرى معها مقابلة لمدة 60 دقيقة تخللتها مواقف صعبة جداً ومتشنجة.