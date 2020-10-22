الكرملين يندد باتهامات جديدة "لا أساس لها" في إطار الانتخابات الأميركية

نددت روسيا، الخميس، باتهامات جديدة "لا أساس لها" صادرة عن الاستخبارات الأميركية، ومفادها أن موسكو وطهران حصلتا على بيانات ناخبين أميركيين للتأثير على خيارهم مع اقتراب موعد الاستحقاق الرئاسي.

وقال الناطق باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف: "تنهال الاتهامات يومياً ولا أساس لها جميعها"، معرباً عن "أسفه" لما تقدمت به الاستخبارات الأميركية.

وكان مدير المخابرات الوطنية الأميركية، جون راتكليف، ذكر، أمس الأربعاء، أن روسيا وإيران حصلتا على معلومات خاصة بتسجيل الناخبين قبيل انتخابات 3 نوفمبر.

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وقال راتكليف إن إيران على وجه التحديد أرسلت عبر البريد الإلكتروني إلى ناخبين في الولايات المتّحدة رسائل "مخادعة" تهدف إلى "تخويف الناخبين والتحريض على اضطرابات اجتماعية والإضرار بالرئيس دونالد ترمب".

وأوضح مدير الاستخبارات الوطنية أنّ روسيا وإيران "اتّخذتا إجراءات محدّدة للتأثير على الرأي العام في ما يتعلّق بانتخاباتنا"، مؤكّداً أنّ الأجهزة الأمنية الأميركية خلصت إلى أنّ "معلومات متعلّقة بالقوائم الانتخابية حصلت عليها إيران، وبشكل منفصل، روسيا".