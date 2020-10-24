الانتخابات الرئاسية.. ترمب يدلي بصوته مبكرا في فلوريدا

توجّه الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، صباح السبت، بالتوقيت المحلي، إلى مكتب اقتراع في ويست بالم بيتش بفلوريدا للإدلاء بصوته مبكراً في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في 3 نوفمبر.

JUST VOTED. A great honor! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 24, 2020

ووصل الرئيس الأميركي إلى مركز الاقتراع المقام داخل مكتبة لممارسة حقه كمواطن بشكل مبكر، على غرار 55 مليون أميركي سبق أن أدلوا بأصواتهم خشية الزحام يوم الاقتراع في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وغرد ترمب، السبت، على "تويتر": "صوّت في الانتخابات لتوي.. إنه شرف عظيم".

Our Economy is doing great, and is ready to set new records - best ever (Again!). Biden will destroy everything with his massive Tax Increases. Don’t let it happen!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 24, 2020

وقال ترمب في تغريدة سابقة، السبت، إن بايدن سيدمر الاقتصاد بزيادة هائلة في الضرائب، وخاطب الشعب الاميركي: "لا تدعوا ذلك يحدث".

وكان ترمب يضع كمامة لدى دخوله مكتب الاقتراع.

موضوع يهمك حذرت صحيفة "اعتماد" الإيرانية من تكرار احتجاجات نوفمبر الماضي، والتي قمعت بعنف دموي، معللة ذلك باستمرار فشل حكومة الرئيس... صحيفة إيرانية تحذر من تكرار احتجاجات نوفمبر إيران

وقال الملياردير الجمهوري الذي يشير دوماً، ومن دون تقديم أدلة، إلى إمكانية حصول تزوير واسع النطاق خلال عمليات التصويت عبر البريد،:"كان توصيت آمناً جداً، أكثر أمناً مما تقومون به حين ترسلون بطاقتكم عبر البريد".

وأضاف: "كل شيء كان رائعاً، بطريقة دقيقة تماماً ومن خلال احترام القواعد"، مضيفاً أنّه أدلى بصوته "لشخص يدعى ترمب".

وخاطب الصحافيين: "ستكونون مشغولين جداً اليوم، سيجعلونكم تبذلون جهداً كبيراً"، وذلك قبل انطلاقه في يوم ماراتوني سيشارك خلاله بثلاث تجمعات انتخابية في ثلاث ولايات هي كارولينا الشمالية وأهايو وويسكنسن.

