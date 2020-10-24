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الانتخابات الرئاسية.. ترمب يدلي بصوته مبكرا في فلوريدا

المصدر: ويست بالم بيتش (الولايات المتحدة) - فرانس برس 
ترمب توجه للاقتراع مرتديا كمامة
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توجّه الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، صباح السبت، بالتوقيت المحلي، إلى مكتب اقتراع في ويست بالم بيتش بفلوريدا للإدلاء بصوته مبكراً في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في 3 نوفمبر.

ووصل الرئيس الأميركي إلى مركز الاقتراع المقام داخل مكتبة لممارسة حقه كمواطن بشكل مبكر، على غرار 55 مليون أميركي سبق أن أدلوا بأصواتهم خشية الزحام يوم الاقتراع في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وغرد ترمب، السبت، على "تويتر": "صوّت في الانتخابات لتوي.. إنه شرف عظيم".

وقال ترمب في تغريدة سابقة، السبت، إن بايدن سيدمر الاقتصاد بزيادة هائلة في الضرائب، وخاطب الشعب الاميركي: "لا تدعوا ذلك يحدث".

وكان ترمب يضع كمامة لدى دخوله مكتب الاقتراع.

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وقال الملياردير الجمهوري الذي يشير دوماً، ومن دون تقديم أدلة، إلى إمكانية حصول تزوير واسع النطاق خلال عمليات التصويت عبر البريد،:"كان توصيت آمناً جداً، أكثر أمناً مما تقومون به حين ترسلون بطاقتكم عبر البريد".

وأضاف: "كل شيء كان رائعاً، بطريقة دقيقة تماماً ومن خلال احترام القواعد"، مضيفاً أنّه أدلى بصوته "لشخص يدعى ترمب".

وخاطب الصحافيين: "ستكونون مشغولين جداً اليوم، سيجعلونكم تبذلون جهداً كبيراً"، وذلك قبل انطلاقه في يوم ماراتوني سيشارك خلاله بثلاث تجمعات انتخابية في ثلاث ولايات هي كارولينا الشمالية وأهايو وويسكنسن.

كلمات دالّة

#فلوريدا, #أميركا, #دونالد_ترمب, #ترمب
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