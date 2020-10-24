بايدن يتعهد بلقاح مجاني للجميع ضد كورونا في حال فوزه

تعهّد المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأميركية جو بايدن الجمعة بتوفير اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد مجاناً "للجميع" في إطار خطته الوطنية لمكافحة الوباء، وذلك في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وأكد بايدن، في خطاب استعرض فيه خطته لمكافحة الفيروس قبل 11 يوماً من موعد الانتخابات، أنه "حال توفر لقاح آمن وفعّال، فإنه يجب أن يتاح مجاناً للجميع، سواء كان لديهم تأمين أم لا".

يذكر أن الرئيس دونالد ترمب كان قد أكد بدوره أن اللقاح يجب أن يوفر مجاناً.

وكان بايدن قد توقع أمس، خلال المناظرة الأخيرة قبل الانتخابات، أن تواجه الولايات المتحدة "شتاء قاتماً" بسبب الجائحة التي حصدت حتى الآن أرواح أكثر من 222 ألف شخص في الولايات المتّحدة. وأضاف: "لا يوجد عالم واحد جدّي في العالم يعتبر أنّه (كوفيد-19) سيختفي قريباً".

وردّ ترمب: "نحن نحاربه (الفيروس) بحزم شديد". وأضاف "لدينا لقاح آتٍ، إنّه جاهز، سيتم الإعلان عنه في الأسابيع المقبلة"، دون أن يحدد الموعد الدقيق لجهوزية اللقاح المرتقب.

في سياق آخر، أدلى أكثر من 50 مليون أميركي بأصواتهم حتى الآن في الانتخابات الرئاسية، وفقاً لتعداد نشره يوم الجمعة مشروع "يو إس إلكشن بروجكت".

ويحّطم التصويت المبكر الأرقام القياسية هذا العام إذ يفضل العديد من الناخبين الإدلاء بأصواتهم مبكراً لتجنب الازدحام يوم الانتخابات في ظل تفشي وباء كوفيد-19.

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وأظهر التعداد الذي أجرته جامعة فلوريدا، أن أكثر من 35 مليون شخص صوت عن طريق البريد وأكثر من 15 مليونا شخصياً.

ويفوق هذا العدد عدد الأصوات المبكرة المسجلة في العام 2016 (أكثر من 47 مليونا).

ويخضع التصويت المسبق لقواعد مختلفة بحسب الولايات. وستفتح ولاية نيويورك الأكثر اكتظاظاً بالسكان وبالتالي التي تضم أكبر عدد من الناخبين إمكان التصويت شخصياً اعتبارا من السبت ما سيزيد من عدد الأصوات المودعة مسبقاً في صناديق الاقتراع.

ودعا الديمقراطيون إلى التصويت مسبقاً كإجراء احترازي، لكن حماسة الناخبين أدت، في بعض الأحيان، إلى اصطفاف الناس في طوابير طويلة في الولايات التي بدأ فيها التصويت.