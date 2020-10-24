بعد المناظرة.. التبرعات تتدفق وحملة ترمب تحصد 26 مليون دولار

شهدت حملة إعادة انتخاب الرئيس دونالد ترمب واللجنة الوطنية الجمهورية (RNC) أكبر يوم لهما في جمع التبرعات عبر الإنترنت على الإطلاق، حيث جمعا 26 مليون دولار بعد المناظرة الرئاسية النهائية بين ترمب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن فجر الجمعة.

وقال بيل ستيبين خلال مكالمة مع الصحفيين: "كان الرئيس هو الفائز.. شاهدنا أيضًا الليلة الماضية أكبر يوم لجمع التبرعات عبر الإنترنت على الإطلاق، أفضل من أي يوم في عام 2016، أفضل من أي يوم خلال مؤتمرنا".

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وقالوا في بيان للصحفيين إن الحملة لم تكتف بزيادة 30% عبر الإنترنت، لكنها أعادت تنشيط المانحين السابقين بنسبة 20% مقارنة بالمناظرات السابقة.

من جهته قال جاري كوبي، مدير برنامج ترمب 2020 الرقمي: "في الأيام الأخيرة من عام 2016، شهدنا زيادة في التبرعات عبر الإنترنت، والتي سبقت ارتفاعًا في استطلاعات الرأي العامة، مما أدى مباشرة إلى فوز ترمب.. هذه الزيادة تأتي مرة أخرى - أكبر بثلاث مرات في الحجم حتى أن ترمب أخبر الناخبين خلال المناظرة أنه لا يحتاج إلى المزيد من الأموال للتغلب على نائب الرئيس السابق جو بايدن".

وقال ترمب: "لسنا بحاجة للمال لدينا الكثير من المال في الواقع، لقد تغلبنا على هيلاري كلينتون بجزء ضئيل من الأموال التي استطاعت جمعها".