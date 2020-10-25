هل شكك ترمب فعلا في احتفاظ حزبه بأغلبية مجلس الشيوخ؟

أكد جيسي هانت، المتحدث باسم لجنة مجلس الشيوخ الجمهوري الوطني أن المزاعم التي أفادت بأن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قد لا يدعم بعض الجمهوريين في مجلس الشيوخ عارية تماماً عن الصحة.

أتى ذلك، بعدما زعمت صحيفة واشنطن بوست أن ترمب قال لبعض المانحين على انفراد إنه "من الصعب للغاية على الجمهوريين الحفاظ على سيطرتهم على مجلس الشيوخ في نوفمبر لأنه لن يستطيع دعم جميع مرشحي الحزب". وأضاف خلال حفل لجمع التبرعات يوم الخميس في ناشفيل، بحسب ما أوردت الصحيفة "أعتقد أن المحافظة على مجلس الشيوخ في الواقع صعبة".

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كما نقلت عن أحد الحاضرين للحفل قوله إن ترمب أكد أن "هناك اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ لا يمكنه التورط معهما، أومساعدتهما"، مضيفا أنه لا يريد أن يساعد بعض أعضاء المجلس.

شراكة كبيرة

في المقابل، أكد المتحدث باسم لجنة مجلس الشيوخ الجمهوري الوطني أمس السبت أن "بين مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون والرئيس ترمب شراكة كبيرة برزت على مدى السنوات الأربع الماضية، وستتجلى بشكل أوضح مع استعداد مجلس الشيوخ للنظر في ملف مرشح ثالث لترمب إلى المحكمة العليا في الأيام المقبلة".

وأضاف "نانسي بيلوسي حولت مجلس النواب إلى كابوس ليبرالي وإذا حصل تشاك شومر على السيطرة على مجلس الشيوخ، فسوف يفعل الشيء نفسه".

يذكر أن الجمهوريين يتمتعون حاليا بأغلبية 53 إلى 47 في مجلس الشيوخ، ويواجه عدد من أعضاء المجلس من الحزب الجمهوري سباقات إعادة انتخاب صعبة، لكن العديد من استطلاعات الرأي ترجح محافظة المجلس على الأغلبية الجمهورية.