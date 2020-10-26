  • مباشر
اللغة

سباق الرئاسة الأميركية.. أكثر من 59 مليوناً صوتوا مبكراً

(تعبيرية)

سباق الرئاسة الأميركية.. أكثر من 59 مليوناً صوتوا مبكراً

دراسة مستقلة أظهرت أن نسبة الاقتراع المُبكر أو عبر البريد في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في 3 نوفمبر المقبل باتت أعلى مما كانت عليه قبل أربع سنوات في 2016

متابع الغاء المتابعة

واشنطن - فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

أظهرت دراسة مستقلة نُشرت الأحد أن نسبة الاقتراع المُبكر أو عبر البريد، في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في الثالث من نوفمبر المقبل، باتت أعلى مما كانت عليه قبل أربع سنوات في 2016.

وقبل 9 أيام من الاقتراع، أعلن "مشروع الانتخابات الأميركية" (يو إس إيليكشن بروجكت)، وهو مركز دراسات تابع لجامعة فلوريدا، أنه حتى يوم الأحد، كان هناك أكثر من 59 مليون ناخب قد أدلوا بأصواتهم.

السودان يكشف جديدا عن اتفاق إسرائيل والقائمة السوداء العرب والعالم السودان يكشف جديدا عن اتفاق إسرائيل والقائمة السوداء

أما في العام 2016، فكان هناك 57 مليون ناخب قد صوتوا بالاقتراع المُبكر أو عبر البريد، وفقاً للموقع الإلكتروني للجنة المساعدة الانتخابية الأميركية.

وهذه الزيادة في أعداد الناخبين الذين اختاروا التصويت المُبكر، سببها مخاوف هؤلاء من الإدلاء بأصواتهم شخصياً في غمرة أزمة فيروس كورونا المستجد، أو بسبب القلق من إمكان حصول صدام انتخابي بين الرئيس الجمهوري، دونالد ترمب، الساعي للفوز بولاية ثانية ونائب الرئيس السابق الديمقراطي، جو بايدن.

إلى ذلك أحرز الديمقراطيون الذين يحضون على التصويت المُبكر، تقدماً في عدد الأصوات المدلى بها حتى الآن. لكن من غير الواضح ما إذا كان ممكناً اعتبار ذلك مؤشراً على ما قد تكون عليه النتيجة النهائية للاقتراع.

في المقابل، يعتبر ترمب والجمهوريون أن التصويت عبر البريد قد يفتح مجالاً لحصول عمليات تزوير. ويُتوقّع أن يُدلي كثير من الناخبين الجمهوريين بأصواتهم يوم الاقتراع في 3 نوفمبر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

إختيار المحرر

ترمب والسوشيال ميديا.. غرام وانتقام! ترمب والسوشيال ميديا.. غرام وانتقام!
طوفان أو تسونامي مدمر.. ماذا يحدث لو انهار سد النهضة؟ طوفان أو تسونامي مدمر.. ماذا يحدث لو انهار سد النهضة؟

الأكثر قراءة

سد النهضة يشعل زوبعة.. وأموال الإثيوبيين تتدفق سد النهضة يشعل زوبعة.. وأموال الإثيوبيين تتدفق
راتب سوري لـ8 سنوات.. الآيفون الجديد يصل بلد الطوابير راتب سوري لـ8 سنوات.. الآيفون الجديد يصل بلد الطوابير
بشرى سارة من السعودية لليوم الرابع عن كورونا بشرى سارة من السعودية لليوم الرابع عن كورونا
إطلالتها ورطتها.. الانتقادت تنهال على زوجة أحمد السقا إطلالتها ورطتها.. الانتقادت تنهال على زوجة أحمد السقا
جديد ومثير اكتشفوه في القمر..  تعلنه جديد ومثير اكتشفوه في القمر..  تعلنه "ناسا"
فتى الزرقاء الذي أبكى الأردن.. تهمة إرهابية للمعتدين فتى الزرقاء الذي أبكى الأردن.. تهمة إرهابية للمعتدين

قبل ان تذهب

العالم يترقب اكتشاف جديد ومثير تعلن عنه ناسا قريباً
العالم يترقب اكتشاف جديد ومثير تعلن عنه ناسا قريباً

اكتشف المزيد