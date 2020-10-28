كشف توني بوبولينسكي، الشريك التجاري السابق لهانتر بايدن، لمضيف قناة "فوكس نيوز" Fox News تاكر كارلسون، يوم الثلاثاء، أن المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن سوف يتأثر "كرئيس" - في حال فوزه بالانتخابات - بسبب تعاملات عائلته التجارية مع الصين. وقال بوبولينسكي: "أعتقد أن جو بايدن وعائلة بايدن عرضة للخطر".

وتابع بوبولينسكي: "لا أرى، بالنظر إلى التاريخ هنا في الحقائق، كيف لا يمكن أن يتأثر جو بطريقة ما بناءً على التاريخ الذي لديهم.. لذا كمواطن ودافع ضرائب أميركي، أنا قلق للغاية".

وأوضح بوبولينسكي كيف التقى بجو بايدن في لوس أنجلوس في 2 مايو 2017، بناءً على طلب هانتر وعمه جيم بايدن لمناقشة تعاملات عائلة بايدن على مستوى عال.

وقال: "لقد كانوا نوعًا ما يدعمونني ويقدمون قوة عائلة بايدن لجعلي أكثر انخراطًا وتولي دور الرئيس التنفيذي" لمشروع الأعمال المشترك بين شركة الطاقة الصينية CEFC China Energy Co. و Oneida Holdings، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ومقرها ولاية ديلاوير.

وأوضح بوبولينسكي أنه "من الواضح تمامًا" أن هانتر بايدن قد جعل والده يطلع بسرعة على حالة صفقة مشروع مشترك مع شركة قبل أن يلتقي هو بنائب الرئيس السابق.

وتابع: كانوا يضعون إرث عائلتهم بالكامل على المحك. كانوا يعرفون بالضبط ما كانوا يفعلون. لقد كانوا يتعاملون مع شركة مملوكة للصين.. التي لديها دعم مالي قوي وسياسي من الحزب الشيوعي الصيني هكذا تم تقديمها لي.

ويتذكر بوبولينسكي طرح مخاوفه مع جيم بايدن في اليوم التالي بعد اجتماعه مع نائب الرئيس السابق، من أن تعاملاتهم التجارية مع الصينيين يمكن أن تؤثر على التطلعات أخيه الرئاسية لعام 2020.

وسألت قائلا: "أعلم أن جو قرر عدم الترشح في 2016، لكن ماذا لو ترشح في المستقبل؟ ألا يخاطرون سياسيًا أو يخاطرون بالعناوين؟ وأتذكر أنني نظرت إلى جيم بايدن وقلت: "كيف سوف يفلتون من هذا؟ ألا يشعرون بالقلق؟".

وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، وصف بوبولينسكي الاجتماع الثاني الذي عقده مع جو بايدن في موقف للسيارات، حيث طلب منه نائب الرئيس السابق "أن يراقب ابنه وأخيه".

ولم يتم ذكر اسم جو بايدن في أي مستندات خاصة بشركة Oneida، على الرغم من الرسالة الإلكترونية التي تم نشرها على نطاق واسع في 13 مايو 2017، والتي تلقاها بوبولينسكي من مساعد هانتر بايدن جيمس جيليار يقول إن 10% من الشركة ستكون "مملوكة لصالح الرجل الكبير".

وقال بوبولينسكي إن "الرجل الكبير" في البريد الإلكتروني تشير إلى جو بايدن.

وحصل جيم بايدن على حصة 20% في Oneida عندما تم الانتهاء من الصفقة في 22 مايو 2017، ارتفاعًا من حصته المقترحة البالغة 10%، وفقًا لوثائق حصلت عليها مؤسسة Daily Caller News Foundation ووسائل الإعلام الأخرى.

وقال بوبولينسكي إنه لا يعرف سبب ارتفاع ملكية جيم بايدن في الشركة من 10% كما هو مقترح في البريد الإلكتروني لجيليار إلى 20% عندما تم الانتهاء من الصفقة في النهاية.

وأضاف: "أنا متأكد من أنه كانت هناك مناقشات داخل عائلة بايدن لم أكن مطلعا على هذا النقاش لكن هذا هو جيم بايدن، شقيق الرئيس المستقبلي المحتمل للولايات المتحدة. إنه ليس موظفًا. شقيقه هو الذي يعرّف نفسه في الوثائق بأنه مستشار سياسي لأخيه".

وأثناء المفاوضات حول هيكل Oneida، أرسل هانتر بايدن رسالة نصية إلى بوبولينسكي يقول فيها: "لقد أعطاني كل من جيمس ورئيسي رفضًا قاطعًا".

وقال بوبولينسكي إن هانتر بايدن كان يشير إلى والده عندما قال "مديري" في نص 19 مايو 2017.

وقال بوبولينسكي: "ما يشير إليه هانتر هناك هو أنه تحدث مع والده، ووالده يعطي تأكيدًا بالرفض للطلب الذي طرحته، والذي كان يضع حكمًا مناسبًا حول Oneida Holdings".

وبالنسبة للصينيين المشاركين في الصفقة، "لطالما كانوا يعتقدون أن جو بايدن كان يقودها ويديرها".