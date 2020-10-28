أظهرت بيانات جديدة عن التصويت المبكر أن الديمقراطيين فشلوا في تحقيق أهدافهم في عدة ولايات ساحات المعركة مما أعطى مسؤولي حملة دونالد ترمب مزيدًا من الأسباب للتفاؤل بالفوز يوم الثلاثاء المقبل، وحشد الرئيس ترمب الناخبين في ولايات رئيسية في الغرب الأوسط، فيما قام المرشح الديمقراطي جو بايدن بزيارة لجورجيا الحمراء التقليدية، وفقا لما أوردته "واشنطن تايمز" Washington Times الأميركية .

وفي ولايات فلوريدا وأيوا ونورث كارولينا وبنسلفانيا وأريزونا، لم يحقق الديمقراطيون هدفهم المتمثل في 70% من الأصوات المبكرة التي تم الإدلاء بها إما شخصيًا أو عبر البريد. هذه هي الصدارة التي كانوا يأملون في تجميعها لدرء إقبال الجمهوريين المرتفع المتوقع في يوم الانتخابات.

وقال مدير اتصالات حملة ترمب تيم مورتو: "لم يفتح الديمقراطيون تقدمًا كبيرًا بما يكفي في مجاميع الأصوات المبكرة، وهم يعرفون ذلك.. لقد أدركوا الآن أنهم وضعوا الكثير من البيض في سلة التصويت عن طريق البريد، وأنهم لم يحققوا الأرقام التي يحتاجونها".

وقال ترمب خلال حملته في ساحة المعركة في ميشيغان، إنه يتقدم بمقدار 3 نقاط مئوية، في إشارة على ما يبدو إلى الاقتراع الداخلي للحملة. ويتقدم بايدن بمتوسط 9 نقاط في استطلاعات الرأي العامة التي عادتك تكون غير دقيقة.

وقال ترمب، الذي زار يوم الثلاثاء في ويسكونسن ونبراسكا: "ستكون لدينا موجة حمراء كبيرة.. هذا يحدث في فلوريدا. نحن نتقدم الآن في كل مكان تقريبًا".

كما ظهرت السيدة الأولى ميلانيا ترمب لأول مرة في حملتها الانتخابية يوم الثلاثاء، حيث أخبرت جمهورًا في ولاية بنسلفانيا أن زوجها اتخذ النهج المسؤول تجاه جائحة الفيروس التاجي بينما كان الديمقراطيون يركزون على "العزل الوهمي". وقالت إن "أجندة بايدن الاشتراكية" ستدمر التقدم الاقتصادي خلال السنوات الأربع الماضية في عهد ترمب.

وقام الرئيس باستطلاع آراء المؤيدين في تجمعه في لانسينغ، ميشيغان يوم الثلاثاء. وأشار معظمهم إلى أنهم يعتزمون التصويت شخصيًا يوم الانتخابات.

وهذه هي الطريقة التي يأمل بها ترمب ومستشاروه في حملته الانتخابية أن تجري الانتخابات، لتقضي على تقدم بايدن المفترض بين أكثر من 67 مليون صوت تم الإدلاء بها حتى الآن.

وفي فلوريدا، تضاءل تقدم الديمقراطيين في التصويت المبكر على الحزب الجمهوري من 19 نقطة مئوية عندما بدأ التصويت في 19 أكتوبر إلى أقل من خمس نقاط مئوية يوم الثلاثاء ، 41.8% إلى 37.1%، وفقًا لمشروع الانتخابات الأميركية كما أن 20% من الناخبين المستقلين لم يحددوا أي انتماء حزبي.

وفي ولاية أيوا، انخفض تفوق الديمقراطيين على الحزب الجمهوري في التصويت المبكر وكان الفرق 49.3% إلى 31.9%. في ولاية كارولينا الشمالية، أدلى الديمقراطيون بحوالي 39% من الأصوات المبكرة للولاية، مقارنة بـ 30% للناخبين الجمهوريين و30% من قبل أشخاص ليس لديهم انتماء حزبي.

وتظهر مجاميع التصويت المبكر في ولاية بنسلفانيا أن الديمقراطيين اقتربوا من بلوغ العتبة السحرية البالغة 70%، حيث حصلوا على 68.9% من 1.8 مليون بطاقة اقتراع تم إرجاعها حتى الآن. وعاد الجمهوريون بـ 21.3% من الأصوات، في حين أن 9.1% ليس لديهم انتماء حزبي.

لكن النائب مايك كيلي، الجمهوري عن ولاية بنسلفانيا وأحد وكلاء ترمب، قال إن حملة بايدن لا ينبغي أن تعتمد على كل تلك الأصوات من قبل الديمقراطيين المسجلين. وقال إن ولايته بها العديد من الديمقراطيين ذوي الياقات الزرقاء الذين سوف يصوتون لصالح ترمب. وأضاف كيلي: "هناك عدد هائل من الأجيال الديمقراطيين الذين قرروا أن حزبهم تركهم منذ فترة طويلة.. هناك نوع من سوء الفهم في جميع أنحاء البلاد في الوقت الحالي أنه بطريقة ما، كل ديمقراطي أرسل بالبريد في الاقتراع كان تصويتًا لجو بايدن.أعتقد أن هذا بعيد المنال".

وفي جورجيا، الولاية التي فاز بها السيد ترمب في عام 2016 بنحو خمس نقاط مئوية، حاول بايدن وضع الرئيس في موقف دفاعي يوم الثلاثاء مؤطرًا مواجهته مع ترمب على أنها "معركة من أجل روح الأمة". وقال بايدن إنه يعمل على "توحيد هذه الأمة وتضميد الجراح هذه الأمة".