  • مباشر
اللغة

الاقتصاد سيد الموقف.. ترمب يتقدم بـ5 ولايات متأرجحة

سلاح أخير لترمب قبيل الانتخابات الأميركية
الرئيس الأميركي دونالد ترمب

الاقتصاد سيد الموقف.. ترمب يتقدم بـ5 ولايات متأرجحة

وفقاً لمسح أجراه#كاهالي.. المرشحان في سباق صعب للغاية على ويسكونسن

متابع الغاء المتابعة

واشنطن - بندر الدوشي

نشر في: آخر تحديث:

قبل 3 أيام من الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، أظهرت جولة جديدة من استطلاعات الرأي هذا الأسبوع من مجموعة ترافالغار التي تنبأت بشكل دقيق بنتائج الانتخابات الماضية، أن الرئيس الجمهوري دونالد ترمب يتقدم على المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن في 5 ولايات متأرجحة، وهي فلوريدا، وبنسلفانيا، ونورث كارولينا، وميتشيغان وأريزونا، مما يدل على أن طريق ترمب لعام 2016 يشابه نفس الطريق لعام 2020.

سباق الرئاسة.. ترمب وبايدن إلى   الانتخابات الأمريكية 2020 سباق الرئاسة.. ترمب وبايدن إلى  "الغرب در"

كما أظهر الاستطلاع أن المرشحين أيضا في سباق صعب للغاية على ويسكونسن، وذلك وفقاً لمسح حديث أجراه روبرت كاهالي، خبير استطلاعات الرأي في مجموعة ترافالغار، حيث وصف كاهالي بأنه أحد أكثر منظمي استطلاعات الرأي دقة في انتخابات عام 2016، وهو الآن يحذر من "تصويت ترمب الخفي" الذي لم يتم حسابه في استطلاعات الرأي الأخرى.

"ستكون مفاجأة"

وقال كاهالي لصحيفة واشنطن تايمز السبت "أعتقد بالتأكيد أنها ستكون مفاجأة"، "أعتقد أن الناس يكذبون على منظمي استطلاعات الرأي فقط".

وأظهر استطلاع الرأي الذي أجراه في فلوريدا والذي نُشر يوم الخميس أن الرئيس ترمب يتقدم بنحو 3 نقاط ، 49٪، مقابل 46.9٪. وبالمثل في ميشيغان، يتقدم ترمب بنسبة 49٪ إلى 46.6٪.

أما في ولاية بنسلفانيا أظهر استطلاع لمجموعة ترافالغار نُشر يوم الثلاثاء، أن ترمب يتفوق بنسبة 48.4٪ على بايدن بنسبة 47.6٪. وبالنسبة لولاية نورث كارولينا، يتقدم ترمب بنقطتين تقريبا، 48.8٪ إلى 46٪.

دونالد ترمب وجو بايدن (أرشيفية- فرانس برس)
دونالد ترمب وجو بايدن (أرشيفية- فرانس برس)

كما أظهر الاستطلاع أن ترمب يتقدم في أريزونا بـ 49.09% مقابل 46.4 لبايدن.

وضع حاد في ويسكونسن

أما ولاية ويسكونسن، وهي ولاية فاز بها ترمب بأقل من 1٪ في عام 2016، فهي وضع خاص حيث يتقدم بايدن هناك بنسبة 0.4٪ فقط في الاستطلاع الأخير لكاهالي نشر هذا الأسبوع.

يذكر أن تلك الولايات الخمس التي يتواجد فيها الرئيس حاليا كانت ساعدت في إيصال ترمب إلى البيت الأبيض في سباقه ضد هيلاري كلينتون قبل 4 سنوات.

وقال كاهلي، إن الأمر يتعلق بالاقتصاد الذي يبدو أنه يحفز الناخبين في دعمهم لترمب.

ويحاول ساكن البيت الأبيض الفوز بولاية لمينيسوتا، لكن تلك الولاية لم تصوت لرئيس جمهوري منذ الرئيس نيكسون.

وأظهر استطلاع كاهلي الذي نُشر يوم الأربعاء أن بايدن يتقدم على ترمب هناك بنسبة 48٪ إلى 44.8٪.

إلى ذلك، يتوقع السيد كاهلي أن ترمب لديه فرصة للفوز بولاية مينيسوتا إذا انسحب مغني الراب كاني ويست الذي رشح نفسه هناك والذي يحظى بتأييد 3.5٪.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

إختيار المحرر

كأنهم ملكوا الدنيا.. هي فقط فرحة سوريين حصلوا على خبز! كأنهم ملكوا الدنيا.. هي فقط فرحة سوريين حصلوا على خبز!
"قصعة الغبار"..كارثة ملأت كاليفورنيا بالمهاجرين

الأكثر قراءة

أول صورة للتونسي مروّع نيس.. وجدل في إيطاليا أول صورة للتونسي مروّع نيس.. وجدل في إيطاليا"كيف أفلت؟"
بلبلة على مواقع التواصل.. إثيوبيا تحتجز مصريين بلبلة على مواقع التواصل.. إثيوبيا تحتجز مصريين
سيارة ترتطم في باب المسجد الحرام.. وإمارة مكة توضح سيارة ترتطم في باب المسجد الحرام.. وإمارة مكة توضح
 بعد صورته مبتسما.. مهاجم نيس على الأرض مضرجا بدمائه  بعد صورته مبتسما.. مهاجم نيس على الأرض مضرجا بدمائه
قطر محرجة.. إحالة مسؤولين عن فضيحة المطار إلى التحقيق قطر محرجة.. إحالة مسؤولين عن فضيحة المطار إلى التحقيق
أغنى امرأة بالقارة الأفريقية مات زوجها غريقا في دبي أغنى امرأة بالقارة الأفريقية مات زوجها غريقا في دبي

قبل ان تذهب

هل تنجح محادثات تونس في بناء الثقة بين الليبيين؟
هل تنجح محادثات تونس في بناء الثقة بين الليبيين؟

اكتشف المزيد