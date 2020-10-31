تويتر يستسلم.. ويلغي حظر صحيفة نشرت فضيحة ابن بايدن

بعد أسبوعين من التعليق، خسر موقع تويتر يوم الجمعة في معركته مع صحيفة نيويورك بوست وفتح حسابها الرئيسي بعد تعليقه بسبب نشر الصحيفة فضيحة هانتر بايدن ابن المرشح الديموقراطي جون بايدن.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن رفضت صحيفة The Post طلب Twitter بحذف 6 تغريدات مرتبطة بقصص ادعت الشركة - دون أي دليل - أنها تستند إلى معلومات تم اختراقها.

ولم تتزحزح صحيفة The Post مطلقًا عن موقفها، واحتفظت بالتغريدات على الحساب أثناء المواجهة - حتى عندما حجبها Twitter عن الأنظار.

وفي سلسلة من التغريدات، قال عملاق وسائل التواصل الاجتماعي إنه يقوم بمراجعة "سياسة المواد المخترقة" و"تحديث ممارستنا المتمثلة في عدم إلغاء الموقع الرسمي". و قالت إحدى التغريدات منTwitterSafety "نحن على استعداد لتحديثها وتعديلها عندما نواجه سيناريوهات جديدة أو نتلقى تعليقات مهمة من الجمهور."

"فضيحة غير مسبوقة"

وبحسب جمهوريين، "قام تويتر بشكل تعسفي بقمع صحيفة The Post وأغلق حسابها في 14 أكتوبر في فضيحة صحافية ورقابية غير مسبوقة في أميركا".

وزعم الموقع أن الصحيفة انتهكت سياستها بشأن مشاركة "المواد المخترقة" من خلال تغريدة روابط تنشر فضائح رسائل البريد الإلكتروني لعائلة بايدن.

لكن تويتر لم يذكر أبدًا كيف توصل إلى هذا الاستنتاج على الرغم من أنه لا هانتر بايدن أو أي شخص آخر ادعى أنه تم اختراق رسائل البريد الإلكتروني الخاصة به.

وأثارت هذه الخطوة غضبًا واسع النطاق دفع Twitter إلى مراجعة سياسته حتى يتمكن المستخدمون الآخرون من التغريد بالقصص.

الصحيفة تمسكت بموقفها

لكنها استمرت في تعليق حساب The Post كرهينة- وطالبت بحذف التغريدات الست حول تقاريرها الخاصة ولم تستجب الصحيفة وهو ما شكل ضغوطا كبيرة على تويتر أدت الى تراجعه وسحب تعليقه للحساب.

وقال أحد ممثلي Twitter لصحيفة The Post في 16 أكتوبر" بينما قمنا بتحديث السياسة ستظل بحاجة إلى حذف التغريدات لاستعادة الوصول إلى حسابك ، وحول Twitter التغريدات الست المعنية الى غير مرئية للمستخدمين من خلال استبدالها برسائل تقول، "هذه التغريدة لم تعد متوفرة".

ويوم الجمعة، قالت الشركة إنه بموجب أحدث مراجعة لسياستها، "يمكن الآن استئناف القرارات المتخذة بموجب السياسات التي تم تغييرها ونشرها إذا كان الحساب المعني هو المحرك لهذا التغيير نعتقد أن هذا أمرعادل ومناسب".

المكسب من الحظر

واكتسبت صحيفة The Post حوالي 190 ألف متابع في فترة حظرها، بزيادة قدرها 10.6 في المائة في حوالي أسبوعين فقط.

وسرعان ما انتشرت تغريدة أعلنت فيها عودة The Post إلى موقع التواصل الاجتماعي مساء يوم الجمعة، وحصدت أكثر من 17000 إعادة تغريد وما يقرب من 50000 إعجاب في حوالي ساعة.

وتضمن الخطاب صورة للصفحة الأولى لصحيفة The Post يوم السبت على شكل "طائر حر يخرج من القفص!"وجاء في التغريدة: "عدنا ".