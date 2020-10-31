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انتخابات أميركا.. أكثر من 85 مليوناً صوتوا مبكراً وترمب متفائل

(تعبيرية)

انتخابات أميركا.. أكثر من 85 مليوناً صوتوا مبكراً وترمب متفائل

التصويت المبكر في أنحاء الولايات المتحدة حقق معدلات قياسية وتخطى 60% من إجمالي المشاركة في 2016

متابع الغاء المتابعة

واشنطن - رويترز

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قبل 4 أيام من يوم الاقتراع، وصل عدد الناخبين الأميركيين الذين أدلوا بأصواتهم في التصويت المبكر إلى أكثر من 85 مليوناً، من بينهم 9 ملايين في ولاية تكساس، ليتخطى العدد فيها بذلك إجمالي المشاركين في انتخابات 2016..

ووفقاً لمشروع الانتخابات الأميركية في جامعة فلوريدا، فقد حقق التصويت المبكر في أنحاء الولايات المتحدة معدلات قياسية وتخطى 60% من إجمالي المشاركة في 2016.

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غير أن تكساس هي ثاني ولاية فقط بعد هاواي تتخطى حاجز العدد الإجمالي للمشاركين قبل انتخابات تجرى الثلاثاء المقبل.

والجمعة كان آخر يوم للتصويت المبكر في عدد من الولايات بأنحاء البلاد، منها جورجيا وأريزونا.

وبدا الرئيس دونالد ترمب متفائلاً بشأن شعبيته في ولاية تكساس. وقال للصحافيين في البيت الأبيض قبل مغادرته برحلة في إطار حملته الانتخابية: "تكساس... أداؤنا جيد للغاية هناك".

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