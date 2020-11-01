قبل يومين فقط من الانتخابات الأميركية، ارتفعت المخاوف إلى أعلى مستوياتها بخصوص مصير ولاية بنسلفانيا، التي قد تحسم مصير الرئاسة عام 2020، ويقوم الرئيس، دونالد ترمب، بحملة ضخمة في الولاية، يقابله منافسه الديمقراطي، جو بايدن، الذي يشن حملة خاطفة لمدة يومين في اللحظات الأخيرة قبل الوصول لنهاية السباق الثلاثاء.

وبالرغم من أنه لا يزال معظم الديمقراطيين يعتقدون أن بايدن قد يفوز بولاية بنسلفانيا وسط محافظته على تقدمه في الاقتراع هناك، إلا أن ثقتهم تآكلت في الأسابيع الأخيرة مع ظهور علامات على تشديد المنافسة في الولاية، وفقًا لمسؤولين منتخبين واستراتيجيين ونشطاء حزبيين. ويعتقد الجانبان أن النتيجة في ولاية بنسلفانيا ستكون حاسمة في تحديد من سيفوز بالبيت الأبيض.

ولدى الديمقراطيين قائمة طويلة من المخاوف، أبرزها المشاكل المحتملة في بطاقات الاقتراع عبر البريد واحتمالية زيادة إقبال عدد الناخبين في المناطق الريفية البيضاء الموالية لترمب والإشارات التي تظهر على نسبة مشاركة أقل من المتوقع بين القاعدة الديمقراطية. إضافة إلى ذلك، هناك تذمر من أعمال النهب والعنف الأخيرة في فيلادلفيا، والتي استغلها ترمب لتصوير بايدن على أنه ضعيف في الجريمة ومعاد للشرطة. كما أن لديهم مخاوف مستمرة بشأن خطاب بايدن المشوش بشأن النفط والغاز، والذي أدى إلى هجمات غير دقيقة دعا فيها إلى إنهاء التكسير الهيدروليكي والتحول عن صناعة النفط.

ويقول نيل أوكسمان الاستراتيجي الديمقراطي المخضرم المقيم في الولاية لـ"واشنطن بوست" Washington Post: "أنا قلق بشأن ولاية بنسلفانيا"، مشيراً إلى احتمال أن تكون قاعدة ترمب "أقوى قليلاً من قاعدتنا".

ويعترف العديد من الديمقراطيين بأن شكوكهم قد تكون مبالغاً فيها بسبب ما حدث قبل أربع سنوات، عندما صدم ترمب المحللين بفوزه بفارق ضئيل في ولاية بنسلفانيا - وهي خسارة لم يتوقع الديمقراطيون أنها قادمة ولم يتعافوا منها تماماً من الناحية العاطفية.

إلا أن المكاسب الانتخابية الديمقراطية المتسقة في ولاية بنسلفانيا أدت إلى إثارة مخاوف الجمهوريين مؤخراً بشأن الولاية. لكن الديمقراطيين وجدوا الكثير من المشاكل التي أفقدتهم الراحة.

وتظهر معدلات استطلاعات الرأي أن ميزة بايدن في ولاية بنسلفانيا تقلصت إلى حد ما وتتراوح الآن بين 4 و7 نقاط. وهذا أكبر بقليل مما كان عليه الحال في عهد كلينتون قبل أربع سنوات، لكنها بعيدة من أن تكون كافية لكي يشعر الديمقراطيون بالأمان. لقد قام ترمب بجهود قوية يوم السبت، وحضر 4 تجمعات ضخمة وبدا أنه يقترب من فوز آخر من الخلف. ويقول حاكم ولاية بنسلفانيا جون فيترمان (ديمقراطي): "يتمتع الرئيس هنا بقاعدة قوية ومتينة للغاية، وما يفعله هو زيادة الإقبال على التصويت في تلك المقاطعات الصغيرة".

التصويت بالبريد غير مضمون

من جهته قال سيناتور روبرت كيسي إنه في البداية شجع الديمقراطيون الناخبين على الإدلاء بأصواتهم عن طريق البريد. لكن احتمال حدوث أخطاء في بطاقات الاقتراع عبر البريد في بنسلفانيا - مثل عدم استخدام "مظروف سري" إلزامي - أثار مخاوف الديمقراطيين من أن بعض الأصوات قد تكون غير مؤهلة.

ومع ذلك حقق الديمقراطيون نصرا قانونيا الأسبوع الماضي عندما سمحت المحكمة العليا الأميركية لمسؤولي الولاية بفرز الأصوات التي تم الإدلاء بها في يوم الانتخابات وتم استلامها في غضون ثلاثة أيام. لكن قد لا تتم تسوية المشكلة بالكامل، ويشجع الديمقراطيون الآن ناخبيهم على إسقاط بطاقات الاقتراع شخصيًا.

تراجع نسبة التصويت المبكر

لقد شهدت ولاية بنسلفانيا عددًا أقل من الأصوات التي تم الإدلاء بها في وقت مبكر مقارنة بالولايات الأخرى، وهو ما يمثل 37% من إجمالي الأصوات لعام 2016. حوالي ثلثي هذه الأصوات المبكرة جاءت من الديمقراطيين، لكن هل كل الديمقراطيين سوف يصوتون لبايدن؟

كما أن التحول المتأخر في الرأي قد يكون له تأثير كبير.

هذه الأرقام لم تهدئ التوتر في الحزب، وليس فقط بين المسؤولين الديمقراطيين. خصوصا بعد أعمال العنف والنهب التي ضربت الولاية حيث يعتقد الديمقراطيون أنها لعبت جيدا في صالح الجمهوريين الذين استغلوا القضية وربطوها بضعف بايدن تجاه الجريمة. وجاءت الاضطرابات في أعقاب مقتل رجل أميركي من أصل إفريقي يوم الاثنين، والتر والاس جونيور البالغ من العمر 27 عامًا.