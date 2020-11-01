يشعر كبار المسؤولين في حملة المرشح الديمقراطي للرئاسة، جو بايدن، بقلق متزايد بشأن عدم إقبال الناخبين من السود واللاتينيين في ولايات رئيسية مثل فلوريدا وبنسلفانيا قبل أيام قليلة من الانتخابات، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر أبلغوا "بلومبيرغ" Bloomberg.

وعلى الرغم من الإقبال القياسي على التصويت المبكر في جميع أنحاء البلاد، هناك علامات تحذير لبايدن، خصوصا في في ولاية أريزونا، حيث لم يدلِ ثلثا الناخبين المسجلين في أميركا اللاتينية بأصواتهم بعد. وفي فلوريدا، لم يصوت نصف الناخبين اللاتينيين والسود المسجلين بعد، لكن أكثر من نصف الناخبين البيض أدلوا بأصواتهم، وفقًا لبيانات من كاتاليست، وهي شركة بيانات ديمقراطية. كما تظهر البيانات في ولاية بنسلفانيا، أن ما يقرب من 75% من الناخبين السود المسجلين لم يصوتوا بعد.

ويُظهر تحليل الشركة لأرقام التصويت المبكرة أيضًا ارتفاعًا في عدد الناخبين البيض غير الحاصلين على تعليم جامعي، الذين يدعمون الرئيس، دونالد ترمب، إلى حد كبير، مقارنة بالناخبين الملونين، الذين يدعمون بايدن.

الوضع صعب بشكل خاص في فلوريدا، حيث يتمتع الجمهوريون حاليًا بميزة إقبال تبلغ 9.4% في مقاطعة ميامي ديد، وهو المكان الذي يقول المحللون إن بايدن سيحتاج فيه إلى هامش انتصار كبير جدا للفوز بالولاية.

وكتب ستيف شال، رئيس Unite the Country، المؤيد لبايدن، في مدونة يوم الثلاثاء حول أرقام التصويت المبكر في مقاطعة Miami-Dade County: "أود أن أرى زيادة الإقبال - ونعم ، نحن بحاجة إلى تحسين الأرقام".

وأعرب كبار قادة الحملة عن ثقتهم في أن الناخبين السود واللاتينيين سيظهرون في يوم الانتخابات. لكن بعض مستشاري بايدن أعربوا عن مخاوفهم بشأن نقص الاستثمار وحثوا الحملة، دون جدوى حتى الآن، على إنفاق المزيد من الأموال لاستهداف هؤلاء الناخبين في المرحلة النهائية، لاسيما بالنظر إلى جمع التبرعات للحملة الذي حطم الرقم القياسي.

وقال سيمون ساندرز، أحد كبار مستشاري الحملة من أصل إفريقي، في بيان: "لم تخصص أي حملة في التاريخ الأميركي هذا المستوى من الموارد التي لدينا للتواصل مع الناخبين الملونين، ونحن فخورون جدًا بذلك".

الخلافات حول كيفية تخصيص الموارد الثمينة في الأيام الأخيرة حدث شائع في الحملة الرئاسية، لكن ما جعل هذه الخلافات، التي لم يتم الإبلاغ عنها سابقًا، أكثر خطورة هو أن الانقسام قد كسر على أسس عرقية.

وأرسل بعض أولئك الذين يدافعون عن المزيد من الإنفاق مقترحات مكتوبة متعددة على مدار عدة أشهر لكن قيادة الحملة تجاهلت الوثائق.

وأدت الخلافات إلى محادثات ساخنة، حيث يتجادل الموظفون حول الإنفاق والاستراتيجية في المرحلة النهائية. وقام كل من بايدن وترمب بحملة في فلوريدا يوم الخميس، حيث عقد بايدن تجمعاً في مقاطعة بروارد وفي تامبا. كما عقد ترمب تجمعاً حاشداً في تامبا.

ومع ذلك، قال أحد أعضاء فريق حملة بايدن في فلوريدا إن مديري التحالف، المسؤولين عن التصويت بين مجموعات ديموغرافية محددة، لم يحصلوا على ميزانية على الإطلاق، على الرغم من الطلبات المتكررة للحصول على أموال يمكنهم تخصيصها. وقال الموظف إن الزملاء قد أنفقوا أموالهم الخاصة لتنظيم أحداث مشاركة الناخبين، لكن الافتقار إلى التنسيق مع كبار القادة أعاق جهودهم للقيام بما سمّاه الموظف بالتوعية المختصة ثقافيًا في الأجزاء المهمة من الولاية.

ويوم الخميس، أجرت حملة بايدن مكالمة مع المراسلين لمناقشة الجهود لإخراج الناخبين اللاتينيين، حيث روجوا لإنفاق عشرات الملايين من الدولارات للوصول إلى الناخبين.

ويقول الديمقراطيون إن قوة بايدن بين المجموعات الأخرى - أي كبار السن وسكان الضواحي - ستعوض عن أي تراجع في الدعم اللاتيني.

لكن بعض المستشارين يقولون إنهم يخشون أن تكون الحملة مفرطة في الثقة، خاصة بعد عام 2016 عندما لم يحضر الناخبون الملونون لهيلاري كلينتون في مدن رئيسية مثل فيلادلفيا وديترويت وميلووكي، مما ساهم في خسارتها في تلك الولايات.