أظهر آخر استطلاعات الرأي الذي أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" New York Times، بالاشتراك مع كلية "سيينا كوليدج" Siena College، قبل انتخابات يوم غد الثلاثاء، تفوق المرشح الديمقراطي جو بايدن على منافسه الجمهوري الرئيس دونالد ترمب في 4 ولايات متأرجحة.

وأشار الاستطلاع إلى أن بايدن يتفوق على ترمب في فلوريدا وأريزونا وبنسلفانيا وويسكونسن.

وقالت الصحيفة إن تقدم بايدن الواضح في عدد من الولايات، بدعم كبير من الناخبين الذين لم يشاركوا في الانتخابات عام 2016، يضعه في موقف أقوى من أي مرشح رئاسي منذ عام 2008.

وكان بايدن قد عبر عن ثقته في الفوز، وحث الناخبين في فلوريدا على التصويت.

وقبل يوم واحد من الانتخابات، اتجهت حملة جو بايدن إلى نهج جديد، وهو الاعتماد على مشاهير الفن في ولاية بنسلفانيا لدعم جهوده في انتزاع الولاية التي قد تساعده في حسم السباق الرئاسي.

That’s a pic of me in Pennsylvania when I lived in Lancaster. I LOVE THIS STATE. I’m here now! This place is filled with good hearted people—good hearted people that @JoeBiden loves. He’s a good friend. He’s the President this country needs to bring us back together. #vote #Biden pic.twitter.com/3Yo4XddYId — Lady Gaga (@ladygaga) November 1, 2020

وركزت حملة بايدن على ليدي غاغا وجون ليجند للمساعدة في إنهاء الحملة، وربما تأمين 20 صوتًا انتخابيًا في الولاية.

ومن المقرر أن يقدم نجما الفن والغناء عروضا غنائية في تجمعات انتخابية لحملة بايدن في ولاية بنسلفانيا مساء الاثنين. ومن المتوقع أن تصعد ليدي غاغا المسرح مع جو بايدن في بيتسبرغ، حيث سيخاطب المرشح الديمقراطي حشدًا من الناخبين في سياراتهم، وفقًا لتقارير متعددة.

وسيكون جون ليجند في فيلادلفيا مساء الاثنين، حيث سينضم إلى كامالا هاريس وزوجها المحامي دوغ إمهوف.

هذا وتوقع جيسون ميللر، كبير مستشاري الحملة الانتخابية الجمهورية، مساء الأحد، أن الرئيس دونالد ترمب سيفوز بأكثر من 290 صوتًا انتخابيًا في انتخابات الثلاثاء.

وفي حديثه إلى جورج ستيفانوبولوس في برنامج "This Week" على قناة "إيه بي سي" ABC، قال ميللر إن طريق ترمب إلى النصر سيتم تأمينه طالما أنه يفوز بمعظم الولايات التالية: بنسلفانيا وميشيغان وويسكونسن ومينيسوتا.

وأوضح ميللر أن "الناخبين بالكامل قد تغيروا"، مشيرًا إلى أن المرشح الديمقراطي، جو بايدن، يقوم بحملة في معاقل الديمقراطيين التقليدية مثل مينيسوتا.

ومضى ميللر ليقول إنه يشعر بالثقة في أن ترمب سيفوز في ولاية أريزونا، لكنه صرح أنه إذا لم يفعل ذلك، فسيظل الرئيس يؤمن الانتخابات بالفوز في ولايات مثل نيفادا وميتشيغان، الأمر الذي من شأنه أن يضعه "فوق القمة".

وتابع: "علمنا ذلك في عام 2016، دونالد ترمب أصبح أقرب ما يكون. لا أحد يعرف كيف ينهي السباق الرئاسي كما يفعل ترمب".