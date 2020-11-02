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كبير مستشاري ترمب: سيفوز الرئيس بـ290 صوتاً انتخابياً

Senior campaign adviser Jason Miller
جيسون ميللر، كبير مستشاري الحملة الانتخابية الجمهورية
الانتخابات الأميركية

كبير مستشاري ترمب: سيفوز الرئيس بـ290 صوتاً انتخابياً

ميللر قال إن طريق ترمب إلى النصر سيتم تأمينه طالما أنه يفوز بمعظم الولايات التالية.. بنسلفانيا وميشيغان وويسكونسن ومينيسوتا

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واشنطن - بندر الدوشي

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توقع جيسون ميللر، كبير مستشاري الحملة الانتخابية الجمهورية، مساء الأحد، أن الرئيس دونالد ترمب سيفوز بأكثر من 290 صوتًا انتخابيًا في انتخابات الثلاثاء.

وفي حديثه إلى جورج ستيفانوبولوس في برنامج "This Week" على قناة "إيه بي سي" ABC، قال ميللر إن طريق ترمب إلى النصر سيتم تأمينه طالما أنه يفوز بمعظم الولايات التالية: بنسلفانيا وميشيغان وويسكونسن ومينيسوتا.

وأوضح ميللر أن "الناخبين بالكامل قد تغيروا"، مشيرًا إلى أن المرشح الديمقراطي، جو بايدن، يقوم بحملة في معاقل الديمقراطيين التقليدية مثل مينيسوتا.

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وقال ميللر: "نعتقد أننا سنحصل على أكثر من 290 صوتًا انتخابيًا ليلة الانتخابات.. لذلك بغض النظر عما يحاولون القيام به، أو أي نوع من الخداع أو الدعاوى القانونية أو أي نوع من الهراء الذي يحاولون الانسحاب منه، لا يزال لدينا أصوات انتخابية كافية لإعادة انتخاب الرئيس ترمب".

ومضى ميللر ليقول إنه يشعر بالثقة في أن ترمب سيفوز في ولاية أريزونا، لكنه صرح أنه إذا لم يفعل ذلك، فسيظل الرئيس يؤمن الانتخابات بالفوز في ولايات مثل نيفادا وميتشيغان، الأمر الذي من شأنه أن يضعه "فوق القمة".

وقال ميللر: "لدينا مسارات متعددة نشعر بالرضا عن وجهتنا".

وتابع: "علمنا ذلك في عام 2016، دونالد ترمب أصبح أقرب ما يكون. لا أحد يعرف كيف ينهي السباق الرئاسي كما يفعل ترمب".

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