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نجوم الفن.. وسيلة بايدن وهاريس للفوز بولاية بنسلفانيا

جو بايدن و ليدي غاغا
الانتخابات الأميركية

نجوم الفن.. وسيلة بايدن وهاريس للفوز بولاية بنسلفانيا

حملة بايدن تركز على ليدي غاغا وجون ليجند للمساعدة في إنهاء الحملة وربما تأمين 20 صوتًا انتخابيًا في الولاية

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واشنطن - بندر الدوشي

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قبل يوم واحد من الانتخابات، اتجهت حملة جو بايدن إلى نهج جديد، وهو الاعتماد على مشاهير الفن في ولاية بنسلفانيا لدعم جهوده في انتزاع الولاية التي قد تساعده في حسم السباق الرئاسي.

وركزت حملة بايدن على ليدي غاغا وجون ليجند للمساعدة في إنهاء الحملة، وربما تأمين 20 صوتًا انتخابيًا في الولاية.

ومن المقرر أن يقدم نجما الفن والغناء عروضا غنائية في تجمعات انتخابية لحملة بايدن في ولاية بنسلفانيا مساء الاثنين. ومن المتوقع أن تصعد ليدي غاغا المسرح مع جو بايدن في بيتسبرغ، حيث سيخاطب المرشح الديمقراطي حشدًا من الناخبين في سياراتهم، وفقًا لتقارير متعددة. ويركز بايدن على زيادة الدعم في الولاية بعد تعرضه لانتقادات بسبب موقفه الكارثي من التكسير الهيدروليكي، قائلاً خلال المناظرة الرئاسية إنه في حال فوزه بالبيت الأبيض، فإن أميركا "ستنتقل من صناعة النفط".

والتكسير الهيدروليكي هي صناعة رئيسية توفر آلاف الوظائف في ولاية كيستون ( بنسلفانيا).

جون لجند
جون لجند

وكانت ليدي غاغا من بين أكثر من 140 موسيقيًا وصانع أفلام في عام 2012 ممن ناضلوا ضد التكسير الهيدروليكي. وغردت غاغا يوم الأحد قائلة: "هذا المكان [بنسلفانيا] مليء بالناس الطيبين ذوي القلوب الطيبة الذين يحبهم جو بايدن. إنه صديق جيد إنه الرئيس الذي تحتاجه هذه الدولة ليعيدنا معًا".

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وسيكون جون ليجند في فيلادلفيا مساء الاثنين، حيث سينضم إلى كامالا هاريس وزوجها المحامي دوغ إمهوف. والتحق نجم البوب بجامعة بنسلفانيا - مثل الرئيس دونالد ترمب - حيث درس اللغة الإنجليزية هناك.

وكتب ليجند على "تويتر" يوم السبت "من الملح للغاية أن نخرج هذا الإنسان الرهيب [ترمب] من منصبه.. إنه أسوأ شخص على الإطلاق يقود هذه الأمة للخروج من هذه الأزمة"، في رده على تأكيد الرئيس ترمب الصحيح بأن "الأطباء يحصلون على المزيد من المال" عندما يتم كشف أي إصابة بكوفيد-19.

وخلقت تشريعات الإغاثة من فيروس كورونا علاوة بنسبة 20% للأطباء والمستجيبين الأوائل.

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