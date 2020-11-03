  • مباشر
اللغة

شاهد.. ميلانيا ترمب تدلي بصوتها في فلوريدا

ميلانيا ترمب
ميلانيا ترمب

شاهد.. ميلانيا ترمب تدلي بصوتها في فلوريدا

أدلت ميلانيا بصوتها في مدينة بالم بيتش بولاية فلوريدا، وظهرت السيدة الأولى بفستان أبيض وبيج وهي ترتدي نظارات شمسية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

في حين يسعى المرشحان الديمقراطي، جو بايدن، والجمهوري، دونالد ترمب، لاستقطاب الناخبين في أحد أكثر الانتخابات الرئاسية الأميركية حماسة واستثنائية وجدلية، فقد أدلت السيدة الأولى الأميركية، ميلانيا ترمب، الثلاثاء، بصوتها في الانتخابات الأميركية.

وأدلت ميلانيا بصوتها في مدينة بالم بيتش بولاية فلوريدا، وظهرت السيدة الأولى بفستان أبيض وبيج وهي ترتدي نظارات شمسية.

بدوره، أعرب الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، اليوم عن تفاؤله وثقته بأنه سيفوز في الانتخابات الأميركية، وقال لشبكة فوكس نيوز "لدي شعور جيد للغاية حيال فرصي بالفوز".

كما توقع الربح في ولايات رئيسية مهمة، من بينها تكساس وفلوريدا وأريزونا.

ويسعى ترمب إلى ولاية ثانية في البيت الأبيض يستكمل فيها مشاريعه التي كان حقق جزءا منها في ولايته الأولى، إلا أنه تعثر لاحقاً مع تفشي وباء كورونا حول العالم، لا سيما في الولايات المتحدة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

إختيار المحرر

فشلان سابقان لبايدن.. وكورونا خصم ترمب الأشد فشلان سابقان لبايدن.. وكورونا خصم ترمب الأشد
أصل كورونا ثانية.. عالمة صينية شهيرة تفجر زوبعة أصل كورونا ثانية.. عالمة صينية شهيرة تفجر زوبعة

الأكثر قراءة

أول صورة من قريب لأحد المهاجمين في ليلة الرعب بفيينا أول صورة من قريب لأحد المهاجمين في ليلة الرعب بفيينا
شاهد لحظة إطلاق النار على كنيس يهودي بفيينا وجثة المهاجم والضحية شاهد لحظة إطلاق النار على كنيس يهودي بفيينا وجثة المهاجم والضحية
مصر.. القبض على الطفل نجل القاضي بسبب فيديو جديد مصر.. القبض على الطفل نجل القاضي بسبب فيديو جديد
فيديوهات جديدة لنجل القاضي.. يهدد شرطيا بالضرب ويقود سيارته بجنون فيديوهات جديدة لنجل القاضي.. يهدد شرطيا بالضرب ويقود سيارته بجنون
الاستطلاعات ترجّح فوز بايدن.. وترمب يرفضها ويصفها بالمزورة الاستطلاعات ترجّح فوز بايدن.. وترمب يرفضها ويصفها بالمزورة
دولة عربية تتصدر عبر إقامة أصحاب الثروات الفائقة بـ825 مليار دولار دولة عربية تتصدر عبر إقامة أصحاب الثروات الفائقة بـ825 مليار دولار

قبل ان تذهب

ترمب وبايدن يستميتان للفوز بـ 4 ولايات قد تحسم السباق الرئاسي
ترمب وبايدن يستميتان للفوز بـ 4 ولايات قد تحسم السباق الرئاسي

اكتشف المزيد