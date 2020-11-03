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محكمة أميركية ترفض طلبا جمهوريا بإلغاء أصوات Drive thru

ناخبة تصوت في الانتخابات الأميركية 2020 عبر المركبة - فرانس برس

محكمة أميركية ترفض طلبا جمهوريا بإلغاء أصوات Drive thru

الحزب الجمهوري طلب إلغاء 127 ألف بطاقة اقتراع أدلى بها الناخبون في مقاطعة هاريس من دون أن يترجّلوا من سياراتهم

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دبي - العربية.نت

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رفضت محكمة فيدرالية في ولاية تكساس الأميركية، الاثنين، عشية الانتخابات الرئاسية، طلباً تقدّم به الحزب الجمهوري لإلغاء 127 ألف بطاقة اقتراع أدلى بها الناخبون في مقاطعة هاريس (عاصمتها هيوستن) من دون أن يترجّلوا من سياراتهم (drive thru).

وهذه المراجعة القضائية هي واحدة من دعاوى عديدة رفعت أمام القضاء، وقد تصل في نهاية المطاف إلى المحكمة العليا، التي يعود إليها أن تحدّد هوية الفائز في الانتخابات إذا ما كانت النتائج متقاربة.

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وطلب الحزب الجمهوري في تكساس من المحكمة إعلان بطلان هذه الأصوات، لأن أصحابها أودعوها الصندوق من دون أن يترجّلوا من سياراتهم، أي على طريقة "درايف ثرو"، معتبرين أنّ هذه الممارسة غير قانونية، لأنّ هناك صناديق بريدية خاصة بالانتخابات متاحة أمامهم لإيداع أصواتهم فيها.

والتصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية الأميركية ممارسة شائعة، لكنها اكتسبت هذا العام زخماً إضافياً بسبب جائحة كوفيد-19 ومخاوف الناخبين من الازدحام المرتقب في مراكز الاقتراع.

ناخبة تصوت في الانتخابات الأميركية 2020 عبر المركبة
ناخبة تصوت في الانتخابات الأميركية 2020 عبر المركبة

10 ملايين ناخب

وعشية الانتخابات المقرّرة، الثلاثاء، بلغ عدد الناخبين الذي أدلوا بأصواتهم في تكساس حوالي 10 ملايين ناخب، أي أكثر من إجمالي عدد الذين صوّتوا في هذه الولاية الجنوبية في 2016.

وتكساس المحافظة تقليدياً صوّتت للجمهوريين في كلّ الانتخابات الرئاسية التي جرت منذ 1980، لكنّ التغيّرات الديمغرافية التي شهدتها الولاية يمكن أن تفيد الديمقراطيين.

ووفقاً لاستطلاعات الرأي الأخيرة فإنّ الرئيس الجمهوري، دونالد ترمب، الساعي للفوز بولاية ثانية متعادل تقريباً في نوايا التصويت في هذه الولاية مع منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

مؤيدو بادين في هاريس - فرانس برس
مؤيدو بادين في هاريس - فرانس برس

وسيلة آمنة وقانونية

من جانبها قالت ليمت هيدالغو، القاضية الفيدرالية، لمقاطعة هاريس في بيان إنّ "القرار (الصادر الاثنين) يؤكّد ما قلناه دوماً: التصويت عبر طريقة (درايف ثرو) هو وسيلة آمنة وقانونية ومعقولة للناخبين للإدلاء بأصواتهم خلال جائحة".

وسارع فريق حملة بايدن إلى الترحيب بالقرار القضائي، معتبراً إياه "انتصاراً للناخبين في جميع أنحاء البلاد الذين يمارسون حقّهم الدستوري في إسماع أصواتهم".

وكانت المحكمة العليا في ولاية تكساس رفضت، الأحد، مراجعة مماثلة، في حين لا تزال هناك إجراءات قضائية أخرى معلقة في ولايات أميركية عدّة.

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