هذه أول قرية أميركية تدلي بأصواتها.. يسكنها 12 فقط

قرية صغيرة لا يفوق عدد سكانها 12، ستفتتح سباق الرئاسة الأميركية لتحديد اسم ساكن البيت الأبيض الجديد.

فقد أدلى ناخبو ديكسفيل نوتش، القرية الصغيرة البالغ عدد سكانها 12 شخصا في شمال شرق الولايات المتحدة، بأولى الأصوات بحلول منتصف ليل الإثنين الثلاثاء، مطلقين رمزيا الانتخابات الرئاسية.

تقليد معتمد منذ 1960

وبذلك تتبع القرية الواقعة في غابات نيوهامشير قرب الحدود الكندية، تقليدا معتمدا منذ 1960 أكسبها لقب "الأولى في البلاد"، وتحذو حذوها قرية ميلسفيلد المجاورة التي تصوت كذلك خلال الليل، فيما تفتح معظم مكاتب الاقتراع على الساحل الشرقي للولايات المتحدة في الساعة 6,00 أو 7,00 صباح الثلاثاء.

وفي تفاصيل العملية الانتخابية في القرية الصغيرة، حصل المرشح الديمقراطي جو بايدن على جميع الأصوات الخمسة التي تم الإدلاء بها حتى الساعة لمنصب الرئيس، وفقا لما أوردته السي إن إن . وتم الإدلاء بأصواتهم في الدقائق الأولى بعد منتصف الليل ليصبحوا من أوائل الممثلين للبلدة ويتم احتسابهم في يوم الانتخابات.

وحسب التقاليد ، يتجمع جميع الناخبين المؤهلين في "غرفة الاقتراع" في منتجع The Balsams في Dixville Notchللإدلاء بأصواتهم السرية. وبمجرد الإدلاء بكل ورقة اقتراع ، يتم فرز الأصوات وإعلان النتائج - قبل ساعات من أي مكان آخر مما يجعلها مكانًا مفضلاً للصحفيين والمراقبين المتحمسين لأي تلميحات عما سيأتي يوم الانتخابات.

وعلى الرغم من الاهتمام ، فإن البلدة الصغيرة في الطرف الشمالي لنيو هامبشاير لا تنبئ بالفائز النهائي أو حتى اختيار الولاية لأي حزب.

ففي عام 2016 ، اختارت ديكسفيل نوتش المرشحة الديمقراطية آنذاك هيلاري كلينتون على الرغم من أن المرشح الجمهوري دونالد ترمب فاز بالكلية الانتخابية.

كما فتحت ميلسفيلد القريبة أيضا صناديق الاقتراع في منتصف الليل، حيث فاز ترمب 16-5 على بايدن.

وعلى الرغم من أن الوباء أفسد خطط التصويت في منتصف الليل في هارتز ، وهي بلدة ثالثة تقع في الجنوب، يمكن لجميع الناخبين الـ 48 هناك الإدلاء بأصواتهم خلال ساعات النهار العادية بدلاً من فرز الأصوات التقليدي في منتصف الليل.

ولن يضطر الناخبون في تلك البلدات إلى القلق بشأن أي طوابير على الإطلاق.