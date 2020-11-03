  • مباشر
اللغة

هذه أول قرية أميركية تدلي بأصواتها.. يسكنها 12 فقط

من مركز الاقتراع في ديكسفيل نوتش(فرانس برس)
من مركز الاقتراع في ديكسفيل نوتش(فرانس برس)

هذه أول قرية أميركية تدلي بأصواتها.. يسكنها 12 فقط

تتبع القرية الواقعة في غابات نيوهامشير قرب الحدود الكندية، تقليدا معتمدا منذ 1960 أكسبها لقب "الأولى في البلاد"، وتحذو حذوها قرية ميلسفيلد المجاورة التي تصوت كذلك خلال الليل

متابع الغاء المتابعة

واشنطن- بندر الدوشي

نشر في: آخر تحديث:

قرية صغيرة لا يفوق عدد سكانها 12، ستفتتح سباق الرئاسة الأميركية لتحديد اسم ساكن البيت الأبيض الجديد.

فقد أدلى ناخبو ديكسفيل نوتش، القرية الصغيرة البالغ عدد سكانها 12 شخصا في شمال شرق الولايات المتحدة، بأولى الأصوات بحلول منتصف ليل الإثنين الثلاثاء، مطلقين رمزيا الانتخابات الرئاسية.

العين على بنسلفانيا.. ترمب ينتقد محكمة عليا وتويتر ينبه الانتخابات الأمريكية 2020 الانتخابات الأميركية العين على بنسلفانيا.. ترمب ينتقد محكمة عليا وتويتر ينبه

تقليد معتمد منذ 1960

وبذلك تتبع القرية الواقعة في غابات نيوهامشير قرب الحدود الكندية، تقليدا معتمدا منذ 1960 أكسبها لقب "الأولى في البلاد"، وتحذو حذوها قرية ميلسفيلد المجاورة التي تصوت كذلك خلال الليل، فيما تفتح معظم مكاتب الاقتراع على الساحل الشرقي للولايات المتحدة في الساعة 6,00 أو 7,00 صباح الثلاثاء.

وفي تفاصيل العملية الانتخابية في القرية الصغيرة، حصل المرشح الديمقراطي جو بايدن على جميع الأصوات الخمسة التي تم الإدلاء بها حتى الساعة لمنصب الرئيس، وفقا لما أوردته السي إن إن . وتم الإدلاء بأصواتهم في الدقائق الأولى بعد منتصف الليل ليصبحوا من أوائل الممثلين للبلدة ويتم احتسابهم في يوم الانتخابات.

وحسب التقاليد ، يتجمع جميع الناخبين المؤهلين في "غرفة الاقتراع" في منتجع The Balsams في Dixville Notchللإدلاء بأصواتهم السرية. وبمجرد الإدلاء بكل ورقة اقتراع ، يتم فرز الأصوات وإعلان النتائج - قبل ساعات من أي مكان آخر مما يجعلها مكانًا مفضلاً للصحفيين والمراقبين المتحمسين لأي تلميحات عما سيأتي يوم الانتخابات.

وعلى الرغم من الاهتمام ، فإن البلدة الصغيرة في الطرف الشمالي لنيو هامبشاير لا تنبئ بالفائز النهائي أو حتى اختيار الولاية لأي حزب.

ففي عام 2016 ، اختارت ديكسفيل نوتش المرشحة الديمقراطية آنذاك هيلاري كلينتون على الرغم من أن المرشح الجمهوري دونالد ترمب فاز بالكلية الانتخابية.

كما فتحت ميلسفيلد القريبة أيضا صناديق الاقتراع في منتصف الليل، حيث فاز ترمب 16-5 على بايدن.

وعلى الرغم من أن الوباء أفسد خطط التصويت في منتصف الليل في هارتز ، وهي بلدة ثالثة تقع في الجنوب، يمكن لجميع الناخبين الـ 48 هناك الإدلاء بأصواتهم خلال ساعات النهار العادية بدلاً من فرز الأصوات التقليدي في منتصف الليل.

ولن يضطر الناخبون في تلك البلدات إلى القلق بشأن أي طوابير على الإطلاق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

إختيار المحرر

أول صورة من قريب لأحد المهاجمين في ليلة الرعب بفيينا أول صورة من قريب لأحد المهاجمين في ليلة الرعب بفيينا
فيديو لا يصدق.. انتشلوا طفلة حية بعد 3 أيام تحت الأنقاض فيديو لا يصدق.. انتشلوا طفلة حية بعد 3 أيام تحت الأنقاض

الأكثر قراءة

مصر.. القبض على الطفل نجل القاضي بسبب فيديو جديد مصر.. القبض على الطفل نجل القاضي بسبب فيديو جديد
شاهد لحظة إطلاق النار على كنيس يهودي بفيينا وجثة المهاجم والضحية شاهد لحظة إطلاق النار على كنيس يهودي بفيينا وجثة المهاجم والضحية
الاستطلاعات ترجّح فوز بايدن.. وترمب يرفضها ويصفها بالمزورة الاستطلاعات ترجّح فوز بايدن.. وترمب يرفضها ويصفها بالمزورة
دولة عربية تتصدر عبر إقامة أصحاب الثروات الفائقة بـ825 مليار دولار دولة عربية تتصدر عبر إقامة أصحاب الثروات الفائقة بـ825 مليار دولار
عُمان أول دولة خليجية تعتزم فرض ضريبة دخل في 2022 عُمان أول دولة خليجية تعتزم فرض ضريبة دخل في 2022
فيديوهات جديدة لنجل القاضي.. يهدد شرطيا بالضرب ويقود سيارته بجنون فيديوهات جديدة لنجل القاضي.. يهدد شرطيا بالضرب ويقود سيارته بجنون

قبل ان تذهب

ترمب وبايدن يستميتان للفوز بـ 4 ولايات قد تحسم السباق الرئاسي
ترمب وبايدن يستميتان للفوز بـ 4 ولايات قد تحسم السباق الرئاسي

اكتشف المزيد