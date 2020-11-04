رئيس وزراء أوروبي يستبق النتائج.. ويهنئ ترمب

استبق رئيس وزراء سلوفينيا جانيز جانزا، اليوم الأربعاء، النتيجة الرسمية للانتخابات الأميركية، وهنأ ترمب على ما وصفه في تغريدة عبر تويتر بالفوز الواضح ليصبح أول مسؤول في الاتحاد الأوروبي يفعل ذلك.

وبارك جانزا الذي أعلن دعمه لترمب قبل الانتخابات للحزب الجمهوري على النتائج القوية التي حققها على مستوى الولايات المتحدة، على حد قوله.

إلى ذلك، يترقب الأميركيون إعلان اسم سيد البيت الأبيض الجديد لأربع سنوات مقبلة، فيما تستمر عمليات الفرز في 7 ولايات، يتقدم الرئيس الجمهوري دونالد ترمب في 5 منها.

والولايات السبع هي بنسلفانيا وميشيغن وويسكونسن وكارولاينا الشمالية وجورجيا ونيفادا وألاسكا.

وأفاد مركز إديسون بأن ترمب يحصل على 48.8% في ويسكونسن مقابل 49.5% لبايدن مع فرز 97% من الأصوات في الولاية. وأضاف أن ترمب حصل على 49.1% مقابل 49.2 لبايدن بعد إحصاء 89% من أصوات ميشيغن.

يشار إلى أن ولايات ويسكونسن وميشيغن وبنسلفانيا يتوقع أن تكون حاسمة في تحديد من سيفوز في الانتخابات.

إلى ذلك لفتت توقعات وسائل الإعلام حتى الآن إلى فوز ترمب في 23 ولاية بينها الولايات البارزة، فلوريدا وتكساس وأوهايو وإنديانا وكنتاكي وميسوري وكلها ولايات فاز فيها عام 2016. وأشارت إلى فوز الديمقراطي جو بايدن في 20 ولاية، بينها ولايته ديلاوير، وولايات كبرى مثل كاليفورنيا ونيويورك وكذلك العاصمة واشنطن. وذلك يعطي بايدن حتى الآن 238 من أصوات كبار الناخبين وترمب 213.

كما يتطلب الفوز بالرئاسة الحصول على أصوات 270 من كبار الناخبين في الهيئة الناخبة.