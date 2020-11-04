أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، في كلمة ألقاها من البيت الأبيض، أن فريقه يستعد للاحتفال بفوزه في الانتخابات الرئاسية، ممهدا الطريق لولاية ثانية. وقال: "نحن نستعد حرفيا للخروج والاحتفال بكل هذا النجاح".

كما أضاف "مجموعة حزينة تحاول تهميش الملايين الذين صوتوا لنا". وشدد على الأرقام القياسية من المواطنين الذين توجهوا أمس إلى مراكز الاقتراع، قائلاً "مواطنون خرجوا بأرقام قياسية".

"فزنا بفارق كبير جداً"

إلى ذلك، عدد ما وصفها بانتصارات في ولايات فلوريدا وتكساس وأوهايو، مضيفا "فزنا بفارق كبير جداً".

وتابع قائلاً: "من الواضح أننا فزنا في جورجيا أيضا، لم يتبق لهم سوى القليل من الأصوات، وفي نورث كارولاينا سجلنا تقدما كبيرا، لن يلحقوا بنا، وفي أريزونا أيضاً".

كما رأى أنه من غير المرجح أن يلحق به منافسه الديمقراطي جو بايدن في بقية الولايات. وأكد أنه سيربح في بنسلفانيا بفارق كبير جداً، كذلك في ميشيغن، بعد أن تم فرز 75% من الأصوات.

تزوير.. وإلى القضاء

كما قال "نتائج تكساس التي فزنا بها لم تحتسب إلى الآن، هذه عملية تزييف كبرى".

ومجددا اتهم الديمقراطيين بمحاولة التزوير، قائلاً "سواء فازوا أم خسروا سنذهب إلى المحكمة العليا لمقاضاتهم".

وفي هذا السياق، شدد على ضرورة عدم وقف عد الأصوات في بعض المراكز، معتبراً تلك الخطوة عارا وتزييفا.

إلا أنه ختم مؤكداً "أنه فاز" في الانتخابات على الرغم من استمرار تعداد الأصوات.

يذكر أن الرئيس الأميركي تمكن من الفوز بأصوات فلوريدا، الولاية الأكثر قيمة في ساحة المعركة الانتخابية في البلاد.

وانصب تركيز ترمب ومنافسه الديمقراطي بشكل متزايد صباح اليوم على الولايات الصناعية الشمالية الثلاث- ويسكونسن وميشيغن وبنسلفانيا، التي يمكن أن تكون حاسمة في تحديد من سيفوز في سباق البيت الأبيض.

وحتى الآن، حصد ترمب 213 صوتا في المجمع الانتخابي، مقابل 238 لبايدن، الذي أعلن في كلمة سابقة له أن النتائج قد تتأخر يومين.