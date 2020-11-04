المعركة مستمرة.. بايدن: لا يحق لترمب حسم النتيجة

بعدما أعلن المرشح الديمقراطي في سباق الرئاسة الأميركية جو بايدن، الأربعاء، أن حملته ستبذل أقصى جهدها لحماية الانتخابات واحتساب كل صوت، أكد أنه لا يحق لخصمه الجمهوري دونالد ترمب حسم نتيجة الانتخابات.

وتابع أن الأمر بيد الشعب.

"في طريقي للفوز"

جاء كلام بايدن بعدما أعلنت حملة المرشح الديمقراطيفي وقت يستمر فيه فرز الأصوات في الانتخابات الأميركية، أن الأخير على طريق الفوز بالانتخابات.

وقالت جين أومالي ديلون مديرة حملة بايدن الانتخابية "سنحسم الرئاسة لصالحنا اليوم مع توقع الحملة فوزه في ولايات ميشيجان وويسكونسن وبنسلفانيا الحاسمة".

كما أضافت: "المرشح الديمقراطي سيحصل على أكثر من 270 من أصوات المجمع الانتخابي اليوم"، مؤكدة "الليلة يمكننا حسم الرئاسة بغض النظر عن نتيجة بنسلفانيا".

إلى ذلك، أبلغت الصحفيين بأنها تعتقد أن بايدن فاز بالفعل في ويسكونسن ومن المتوقع فوزه أيضا في نيفادا.

وحول إعلان ترمب أنه سيذهب إلى المحكمة العليا لحماية الفوز الذي قال إنه حققه في الانتخابات، قالت "يحق لترمب أن يذهب للمحكمة العليا وسيخسر".

بدوره قال جو بايدن في تغريدة نشرها على تويتر إنه "لن يهدأ له بال حتى يتم احتساب كل صوت في الانتخابات".

عمليات الفرز مستمرة

وتستمر عمليات الفرز في 7 ولايات، يتقدم الرئيس الجمهوري دونالد ترمب في 5 منها.

والولايات السبع هي بنسلفانيا وميشيغن وويسكونسن وكارولاينا الشمالية وجورجيا ونيفادا وألاسكا، ويتنافس ترمب وبايدن بأرقام متقاربة في كل من ميشيغن وويسكونسن ونيفادا.

وأفاد مركز إديسون بأن ترمب يحصل على 48.8% في ويسكونسن مقابل 49.5% لبايدن مع فرز 97% من الأصوات في الولاية. وأضاف أن ترمب حصل على 49.1% مقابل 49.2 لبايدن بعد إحصاء 89% من أصوات ميشيغن.

يشار إلى أن ولايات ويسكونسن وميشيغن وبنسلفانيا يتوقع أن تكون حاسمة في تحديد من سيفوز في الانتخابات.