انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب.. تقدم للجمهوريين

حاز الجمهوريون حتى الآن على 45 مقعداً في انتخابات مجلس الشيوخ الأميركي، مقابل 44 للديمقراطيين. كما حصلوا على 147 مقعداً حتى الآن في مجلس النواب مقابل 129 للديمقراطيين.

وفاز حاكم كولورادو السابق الديمقراطي جون هيكنلوبر الثلاثاء في ولايته على الجمهوري المنتهية ولايته كوري غاردنر بمقعد في مجلس الشيوخ.

وفاز هيكنلوبر، الذي سيتولى منصبه مع انعقاد الكونغرس الجديد في 3 يناير 2021، على كوري غاردنر الذي شغل أحد مقعدَي كولورادو في مجلس الشيوخ منذ 2015، وذلك وفقاً لتقديرات أوردتها شبكة "إن بي سي" و"فوكس نيوز".

في المقابل احتفظ السناتور الجمهوري ليندسي غراهام، الحليف الوثيق للرئيس دونالد ترمب، بمقعده عن ولاية كارولاينا الجنوبية في الانتخابات النصفية التي جرت الثلاثاء بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية، بحسب تقديرات أوردتها مساء الثلاثاء شبكة فوكس نيوز وصحيفة نيويورك تايمز.

كما تمكن غراهام من أن يهزم المرشح الديمقراطي خايمي هاريسون الذي أظهرت استطلاعات الرأي خلال الأسابيع الأخيرة أن الفارق بينه وبين غراهام في نوايا التصويت ضئيل للغاية.

يذكر أن الجمهوريين يسيطرون حالياً على مجلس الشيوخ، إذ يشغلون 53 من أصل مقاعده المئة.