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بتاريخ أميركا.. أكبر عدد لأصوات الناخبين لهذا المرشح!

بايدن ترمب خاص العربية نت
بايدن وترمب

بتاريخ أميركا.. أكبر عدد لأصوات الناخبين لهذا المرشح!

عمليات الاقتراع المباشر في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة بدأت الثلاثاء بعدما أدلى نحو 100 مليون شخص بأصواتهم بشكل مبكر عبر البريد والتصويت عن بعد

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دبي - العربية.نت

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في المعركة الأشرس، نقلت وكالة "أسوشيتد برس" استطلاعاً للرأي، أفاد بأن المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأميركية، جو بايدن، يتجه إلى تسجيل أكبر عدد لأصوات الناخبين في تاريخ الولايات المتحدة.

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وأضافت أنه وبحسب النتائج المتوقعة، حصد بايدن 69512303 أصوات أي ما يعادل 50.1%، مقابل 67069982 لدى ترمب 48.3%.

ويعني ذلك أن بايدن بات يقترب من تحطيم الرقم القياسي من حيث حصيلة أصوات الناخبين، الذي سجله الرئيس السابق، الديمقراطي باراك أوباما، في انتخابات عام 2008، حينما حصل على 69498516 صوتا.

فيما توقّع استطلاع آخر، بعد فرز 86% من كل الأصوات، أن يحصد بايدن نحو 68.6 مليون صوت مقابل 65.9 لدى ترمب، بينما ستكون من نصيب باقي المرشحين 2.1 مليون صوت، مضيفاً أنه لم يتم حتى الآن إحصاء 23 مليون بطاقة اقتراع.

ترمب
ترمب

مشاركة قياسية

يذكر أن عمليات الاقتراع المباشر في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، كانت بدأت الثلاثاء، بعدما أدلى نحو 100 مليون شخص بأصواتهم بشكل مبكر عبر البريد والتصويت عن بعد، ما يمثل مشاركة قياسية في هذه الآلية التي اقتضتها متطلبات جائحة فيروس كورونا.

جو بايدن
جو بايدن

وحصد المرشح الديمقراطي جو بايدن على 248 من أصوات المجمع الانتخابي، مقابل 214 للرئيس ترمب، فيما يتطلب الفوز بالرئاسة الحصول على أصوات 270 من كبار الناخبين في الهيئة الناخبة.

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