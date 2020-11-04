ترمب: النتائج بدأت تتغير في ولايات كنت أسيطر عليها

في خضم التقارب الكبير بين المرشحين على سيادة البيت الأبيض، قال الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب، اليوم الأربعاء، إنه قد ظهرت بطاقات انتخابية مفاجئة في ولايات كان متقدما فيها، لافتا إلى أن النتائج بدأت تتغير في ولايات، ويسيطر عليها الديمقراطيون بطريقة غريبة.

وأضاف ترمب في تغريدة على حسابه في تويتر، أنه من غير المنطقي أن تغير أصوات البريد النتائج بهذه الدرجة.

وعلى الفور، قيد موقع تويتر تغريدة ترمب لاتهامه الديمقراطيين بالتزوير.

من جهته، قال المرشح الديمقراطي جو بايدن، إنني لن أستريح حتى يتم احتساب كل صوت في الانتخابات.

وأكدت حملة بايدن في ثقة مرشحها، حيث قالت "سنحسم الرئاسة لصالحنا اليوم".

فيما ردت حملة ترمب مؤكدة أيضا ثقتها من الفوز "واثقون من وضعنا والتوقعات تصب لصالحنا".

حملة ترمب: الرئيس سيفوز

وقال بيل ستبين مدير حملة ترمب إن الحملة ستمضي قدما في مساعيها القانونية لضمان إحصاء جميع الأصوات الصحيحة وليس

التي جرى الإدلاء بها بطريقة غير قانونية.

وأضافت حملة ترمب أنها تتوقع فوزه رغم أن الأصوات في ولايات حاسمة ما زالت قيد الإحصاء. وقال ستبين في مؤتمر صحفي عبر الهاتف "إذا أحصينا جميع الأصوات الصحيحة سنفوز.. سيفوز الرئيس".

إلى ذلك، تستمر عمليات الفرز في 7 ولايات، يتقدم الرئيس الجمهوري دونالد ترمب في 5 منها. والولايات السبع هي بنسلفانيا وميشيغن وويسكونسن وكارولاينا الشمالية وجورجيا ونيفادا وألاسكا.

الولايات الحاسمة

وأفاد مركز إديسون بأن ترمب يحصل على 48.8% في ويسكونسن مقابل 49.5% لبايدن مع فرز 97% من الأصوات في الولاية. وأضاف أن ترمب حصل على 49.1% مقابل 49.2 لبايدن بعد إحصاء 89% من أصوات ميشيغن.

يشار إلى أن ولايات ويسكونسن وميشيغن وبنسلفانيا يتوقع أن تكون حاسمة في تحديد من سيفوز في الانتخابات.

إلى ذلك لفتت توقعات وسائل الإعلام حتى الآن إلى فوز ترمب في 23 ولاية بينها الولايات البارزة، فلوريدا وتكساس وأوهايو وإنديانا وكنتاكي وميسوري وكلها ولايات فاز فيها عام 2016. وأشارت إلى فوز الديمقراطي جو بايدن في 20 ولاية، بينها ولايته ديلاوير، وولايات كبرى مثل كاليفورنيا ونيويورك وكذلك العاصمة واشنطن. وذلك يعطي بايدن حتى الآن 238 من أصوات كبار الناخبين وترمب 213.

كما يتطلب الفوز بالرئاسة الحصول على أصوات 270 من كبار الناخبين في الهيئة الناخبة.