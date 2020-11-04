ترمب يتهم وتويتر يحذر.. "تغريدة مضللة"

حذر موقع تويتر للرسائل القصيرة، مستخدميه، الأربعاء، من رسالة كتبها على منصته دونالد ترمب، اتهم فيها منافسيه الديمقراطيين بمحاولة "سرقة" الانتخابات الرئاسية بينما ما زالت نتائج الاقتراع غير مؤكدة.

وكتبت شبكة التواصل الاجتماعي في تغريدة الرئيس بعد نشرها مباشرة: "بعض أو كل المحتوى الذي تمت مشاركته في هذه التغريدة موضع شك وقد يكون مضللاً بشأن كيفية المشاركة في انتخابات أو عملية أخرى لمواطنين".

يشار إلى أنه على صفحة الملياردير الجمهوري على تويتر، لا يمكن مشاهدة الرسالة فوراً بل يجب النقر عليها لتظهر.

وقال ترمب على تويتر: "نحن متقدمون وبفارق كبير لكنهم يحاولون سرقة الانتخابات. لن نسمح لهم بذلك أبداً. لا يمكن وضع بطاقات اقتراع في الصناديق بعد انتهاء التصويت".

يذكر أن تويتر كان وضع إشارة تحذير على العديد من رسائل ترمب التي تتعلق بالتصويت المبكر معتبراً أنها تنقل معلومات "مضللة".