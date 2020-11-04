  • مباشر
اللغة

حملة بايدن: مستعدون لمعركة قضائية إذا ذهب ترمب للمحكمة

جو بايدن
جو بايدن
الانتخابات الأميركية

حملة بايدن: مستعدون لمعركة قضائية إذا ذهب ترمب للمحكمة

مديرة حملة بايدن وصفت تصريحات ترمب حول الانتخابات بـ"الفاضحة" و"غير المسبوقة"

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت حملة المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن، الأربعاء، أن فرقها القانونية ستكون جاهزة إذا نفذ الرئيس دونالد ترمب تهديده بالذهاب إلى المحكمة في محاولة لوقف فرز الأصوات.

هذا ما ينتظر ساكن البيت الأبيض المقبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 الانتخابات الأميركية هذا ما ينتظر ساكن البيت الأبيض المقبل

وقالت جين أومالي ديلون مديرة حملة بايدن الانتخابية في بيان "إذا نفذ الرئيس تهديده بالذهاب إلى المحكمة لمحاولة منع الفرز السليم للأصوات فلدينا فرق قانونية جاهزة للتصدي لهذا المسعى".

غير مسبوقة

كما وصفت تصريحات ترمب حول الانتخابات بـ"الفاضحة" و"غير المسبوقة".

جاء ذلك، بعد وقت قصير من اعلان دونالد ترمب أنه سيذهب إلى المحكمة العليات لحماية الفوز الذي قال إنه حققه في الانتخابات.

وقال في كلمة من البيت الأبيض :"النتائج الليلة كانت كبيرة، ولكن هناك من يحاول تهميش من صوت لنا".

ترمب وبايدن (أرشيفية- أسوشييتد برس)
ترمب وبايدن (أرشيفية- أسوشييتد برس)

محاولة تزوير

ومجددا اتهم الديمقراطيين بمحاولة التزوير، قائلاً "سواء فازوا أم خسروا سنذهب إلى المحكمة العليا لمقاضاتهم".

وفي هذا السياق، شدد على ضرورة عدم وقف عد الأصوات في بعض المراكز، معتبراً تلك الخطوة عارا وتزييفا.

إلا أنه ختم مؤكداً "أنه فاز" في الانتخابات على الرغم من استمرار تعداد الأصوات.

من التصويت في الانتخابات الأميركية
من التصويت في الانتخابات الأميركية

يذكر أن أيا من المرشحين يحتاج إلى 270 صوتا من أصوات كبار الناخبين للفوز في الانتخابات الرئاسية الأميركية من أصل 538.

وحتى هذه المرحلة نال الرئيس المنتهية ولايته 213 من أصوات كبار الناخبين فيما نال بايدن 238.

وكما كان متوقعا إلى حد كبير، احتفظ الديمقراطيون بالسيطرة على مجلس النواب، أما مصير مجلس الشيوخ فلا يزال غير محسوم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

تصريح مفاجئ من أوكسفورد: لقاح كورونا قد يطرح قبل ديسمبر تصريح مفاجئ من أوكسفورد: لقاح كورونا قد يطرح قبل ديسمبر
سد النهضة.. إثيوبيا تتعنت و سد النهضة.. إثيوبيا تتعنت و"تنتظر رئيس أميركا المقبل"

الأكثر قراءة

أول صورة من قريب لأحد المهاجمين في ليلة الرعب بفيينا أول صورة من قريب لأحد المهاجمين في ليلة الرعب بفيينا
شاهد لحظة إطلاق النار على كنيس يهودي بفيينا وجثة المهاجم والضحية شاهد لحظة إطلاق النار على كنيس يهودي بفيينا وجثة المهاجم والضحية
أصل كورونا ثانية.. عالمة صينية شهيرة تفجر زوبعة أصل كورونا ثانية.. عالمة صينية شهيرة تفجر زوبعة
ملياردير عربي يدير ثروته بنفسه بعد فشل البنوك في إقناعه بعوائدها ملياردير عربي يدير ثروته بنفسه بعد فشل البنوك في إقناعه بعوائدها
حتى الآن.. كم حصد المرشحان في المجمع الانتخابي؟ حتى الآن.. كم حصد المرشحان في المجمع الانتخابي؟
مرافق مهاجم نيس يفجر مفاجأة.. عن فترة الحجر في إيطاليا مرافق مهاجم نيس يفجر مفاجأة.. عن فترة الحجر في إيطاليا

قبل أن تذهب

الانتخابات الأصعب في تاريخ أميركا.. لماذا؟
الانتخابات الأصعب في تاريخ أميركا.. لماذا؟

اكتشف المزيد