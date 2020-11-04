أعلنت حملة المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن، الأربعاء، أن فرقها القانونية ستكون جاهزة إذا نفذ الرئيس دونالد ترمب تهديده بالذهاب إلى المحكمة في محاولة لوقف فرز الأصوات.

وقالت جين أومالي ديلون مديرة حملة بايدن الانتخابية في بيان "إذا نفذ الرئيس تهديده بالذهاب إلى المحكمة لمحاولة منع الفرز السليم للأصوات فلدينا فرق قانونية جاهزة للتصدي لهذا المسعى".

غير مسبوقة

كما وصفت تصريحات ترمب حول الانتخابات بـ"الفاضحة" و"غير المسبوقة".

جاء ذلك، بعد وقت قصير من اعلان دونالد ترمب أنه سيذهب إلى المحكمة العليات لحماية الفوز الذي قال إنه حققه في الانتخابات.

وقال في كلمة من البيت الأبيض :"النتائج الليلة كانت كبيرة، ولكن هناك من يحاول تهميش من صوت لنا".

محاولة تزوير

ومجددا اتهم الديمقراطيين بمحاولة التزوير، قائلاً "سواء فازوا أم خسروا سنذهب إلى المحكمة العليا لمقاضاتهم".

وفي هذا السياق، شدد على ضرورة عدم وقف عد الأصوات في بعض المراكز، معتبراً تلك الخطوة عارا وتزييفا.

إلا أنه ختم مؤكداً "أنه فاز" في الانتخابات على الرغم من استمرار تعداد الأصوات.

يذكر أن أيا من المرشحين يحتاج إلى 270 صوتا من أصوات كبار الناخبين للفوز في الانتخابات الرئاسية الأميركية من أصل 538.

وحتى هذه المرحلة نال الرئيس المنتهية ولايته 213 من أصوات كبار الناخبين فيما نال بايدن 238.

وكما كان متوقعا إلى حد كبير، احتفظ الديمقراطيون بالسيطرة على مجلس النواب، أما مصير مجلس الشيوخ فلا يزال غير محسوم.