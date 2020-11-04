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ترمب يفوز بثلاث ولايات.. وبايدن باثنتين

ترمب وبايدن خاص العربية.نت
ترمب وبايدن

ترمب يفوز بثلاث ولايات.. وبايدن باثنتين

أولى مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأميركية أغلقت أبوابها شرق الولايات المتحدة عند الساعة 23:00 بتوقيت غرينيتش

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دبي - العربية.نت

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بينما أعلنت 9 مراكز اقتراع في انتخابات الرئاسية الأميركية أبوابها، فجر الأربعاء، تحديداً في فيرجينيا، وجورجيا، وساوث كارولينا، ومناطق من ولايتي نيوهامبشير وفلوريدا، أفادت وسائل إعلام أميركية بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد فاز بولاية إنديانا وولاية كنتاكي وفرجينيا الغربية.

وأفادت معلومات غير رسمية، بتقدّم ترمب في نيوهامشير.

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فيما أشارت استطلاعات للرأي بأن جو بايدن قد فاز بولاية فيرمونت وفرجينيا، وتقدم المرشح الديمقراطي في فلوريدا الحاسمة بعد فرز 76% من الأصوات.

بدوره، أعلن ترمب عبر منبره المفضل تويتر، أن وضع حملته جيد على مستوى الولايات، شاكراً مناصريه.

يذكر أن إينديانا وكنتاكي تدعمان تقليديا المرشحين الجمهوريين في السباق الرئاسي، ويعطي الفوز في الولاية الأولى 11 صوتا للمندوبين في المجمع الانتخابي، بينما يمنح الانتصار في الثانية 8 أصوات.

100 مليون شخص

وبدأت عمليات التصويت المباشر، الثلاثاء، في الانتخابات الرئاسية الأميركية التي يتنافس فيها الرئيس الحالي، الجمهوري دونالد ترمب، ونائب الرئيس الأميركي السابق، المرشح الديمقراطي، جو بايدن، حيث توجه الناخبون الأميركيون إلى صناديق الاقتراع بعد أن أدلى نحو 100 مليون شخص منهم بأصواتهم بشكل مبكر عبر البريد والتصويت عن بعد، ما يمثل مشاركة قياسية في هذه الآلية التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد.

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