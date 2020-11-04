من الرئيس ومتى النتائج؟ .. هوية مبهمة بسبب العقبات

ساعات قليلة تفصل العالم عن الحدث الأكبر، وفي هذا الوقت تبقى هوية الرئيس الأميركي مبهمة بسبب عقبات التصويت التي فرضها تفشي فيروس كورونا المستجد.

ومع تلميحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن احتمال تأخر النتائج، أعلنت أول صناديق الاقتراع أنها ستغلق أبوابها عند الساعة الحادية عشرة ليلا بتوقيت غرينتش من الثلاثاء، في أجزاء من ولايتي إنديانا وكنتاكي، وذلك بحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، التي أكدت أنه سيجري بعد ذلك، الإعلان عن إغلاق مراكز الاقتراع في عدد من المناطق الأخرى، سواء بمعدل مرة في الساعة أو مرة كل 30 دقيقة.

وفي ولاية ألاسكا النائية فمن المتوقع أن تغلق مراكز الاقتراع، يوم الأربعاء، عند الساعة السادسة صباحا بتوقيت غرينتش.

الأمر مختلف

وبينما اعتاد الأميركيون على تلقي نتائج الانتخابات الرئاسية بشكل سريع، خلال المحطات السابقة، اختلف الأمر في 2020 مع انتشار كورونا، وذلك لأن كثيراً منهم صوت عن طريق البريد، ما جعل الأمر أصعب والنتائج في تأخر حتى الأربعاء.

كما ستظهر في بعض الولايات النتيجة بشكل مبكر، إلا أن ذلك لن يساعد على معرفة المرشح الفائز، وبحسب خبراء فإن النتائج الأولية في الولايات التي تبدأ بفرز الأصوات المدلى بها حضوريا، مثلا بنسلفانيا، ربما تتغير الموازين فيها لصالح الرئيس دونالد ترمب.

أما النتائج الأولية في الولايات التي تبدأ بفرز الأصوات التي أُدلي بها قبل يوم التصويت، أي قبل 3 نوفمبر، فربما ستميلُ في نهاية المطاف لصالح المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وعند الساعة 11 ليلا بتوقيت غرينتش من مساء الثلاثاء، سيكون 19 ناخبا من ولايتي كنتاكي وإنديانا قد أدلوا بأصواتهم في المجمع الانتخابي، لكن ولايتي كنتاكي وإنديانا لن ترسما صورة واضحة عن الانتخابات، لأن الكفة فيهما ترجح حظوظ الرئيس ترمب.

فيما سيكون هناك 93 من ناخبي المجمع الانتخابي قد أدلوا بأصواتهم في 8 ولايات وهي كنتاكي وإنديانا وفلوريدا وكارولينا الجنوبية وفيرمونت ونيوهامشر وفرجينيا وجورجيا عند الساعة الأولى صباحا من يوم الأربعاء.

بشكل أسرع

كما يُتوقع أن يجري فرز الأصوات بشكل أسرع في ولايتي جورجيا وفلوريدا مقارنة بباقي الولايات التي توصف بالمتأرجحة، وفي حال رجحتا كفة أحد المرشحين فإنه سيكون في وضع مريح إلى حد كبير.

وبعد نصف ساعة من بدء يوم الأربعاء بتوقيت غرينتش، سيتم الإدلاء بـ71 صوتا في المجمع الانتخابي من قبل المندوبين، في خمس ولايات، هي فلوريدا وكارولينا الشمالية وأوهايو وويست فرجينيا ونيوهامشر.

فيما سيكون المجمع الانتخابي عند الواحدة صباحا من الأربعاء بتوقيت غرينتش، قد تلقى 238 صوتا من 21 ولاية إلى جانب مقاطعة واشنطن العاصمة، وفي تمام الساعة الواحدة والنصف صباحا من الأربعاء بالتوقيت العالمي، سيتم الحصول على 72 صوتا من 6 ولايات، وعند الثانية من صباح الأربعاء بتوقيت غرينتش، سيكون المجمع الانتخابي قد تلقى 156 صوتا في 14 ولاية، وعند الثالثة سيكون قد أُدلي بـ25 صوتا في المجمع الانتخابي بخمس ولايات.

أما عند الرابعة صباحا، سيكون المجمع الانتخابي قد تلقى 78 صوتا في أربع ولايات، وعلى الخامسة سيتلقى المجمع الانتخابي 7 أصوات في ولايتين هما ألاسكا وهاواي.