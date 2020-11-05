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ترقب لإعلان من حملة ترمب.. والرئيس: أوقفوا عد الأصوات

الرئيس دونالد ترمب
الانتخابات الأميركية

ترقب لإعلان من حملة ترمب.. والرئيس: أوقفوا عد الأصوات

يشارك في المؤتمر الصحفي ريتشارد غرينيل المسؤول السابق في المخابرات وآدم لاكسالت المدعي الاتحادي السابق في نيفادا

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واشنطن - رويترز

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غرد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، قائلاً :أوقفوا عد الأصوات"، فيما قالت حملته الانتخابية في بيان إنها تعتزم إصدار إعلان في مؤتمر صحفي في لاس فيجاس، اليوم الخميس، الساعة 11:30 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (16:30 بتوقيت غرينتش)، وذلك مع استمرار فرز أصوات الانتخابات الرئاسية بالولاية.

ووفقا للبيان، سيشارك في المؤتمر الصحفي ريتشارد غرينيل المسؤول السابق في المخابرات وآدم لاكسالت المدعي الاتحادي السابق في نيفادا ومات شلاب رئيس اتحاد المحافظين الأميركيين.

ورفعت حملة الرئيس ترمب دعوى قضائية في ولاية نيفادا ضد احتساب أصوات من خارج الولاية.

ولا تزال نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية معلقة بانتظار النتائج في عدد قليل من الولايات الرئيسية يجري فيها فرز الأصوات، بينما لا تسمح حدة المنافسة بالتكهن بالفائز في الاقتراع.

وتمنح كل ولاية عددا محددا من كبار الناخبين، إلا أن المرشح الديمقراطي، جو بايدن، يكفيه الحصول على أقل تلك الولايات أصواتاً - نيفادا - ليصبح الرئيس 46 للولايات المتحدة الأميركية.

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وبحسب النتائج التي أعلنت حتى الآن، حصل جو بايدن على 264 ناخبا، ودونالد ترمب 214.

ويفترض أن يحصل المرشح على 270 صوتا لدخول البيت الأبيض، مما يعني أن جو بايدن يفصله فقط 6 أصوات عن الوصول لنهاية السباق.

ولم يحدد حتى الآن لمن سيصوت كبار الناخبين الثلاثة في ألاسكا، لكن لم يحقق أي ديمقراطي فوزا منذ عقود في هذه الولاية ونتيجة التصويت لا شك فيها.

وبذلك تبقى أربع ولايات حاسمة.. نيفادا وجورجيا وبنسلفانيا وكارولاينا الشمالية.

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