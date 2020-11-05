أعلن النائب الجمهوري، آندي بيغز، عن ولاية أريزونا، الأربعاء، أنه يعتقد أن الرئيس دونالد ترمب سيفوز بولاية أريزونا في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، وأنه لم يكن ينبغي إعلان الولاية لصالح بايدن ليلة الثلاثاء.

وقال بيغز في بيان حول الأصوات المعلقة في ولاية أريزونا: "ما زلت متفائلاً بشأن فرص الرئيس ترمب في الفوز بأصوات ولاية أريزونا عندما تتم معالجة جميع بطاقات الاقتراع القانونية وجدولتها"، بحسب ما نقل عنه موقع "بريتبارت" Breitbart الأميركي.

وتابع في بيانه "قلة من الناس يفهمون كيف يمكن لعملية جدولة التصويت في ولاية أريزونا أن تؤخر بعض النتائج لأيام بعد يوم الانتخابات، كما حدث في الانتخابات الأولية لعام 2016.. كما هو الحال في انتخابي، فإن اتجاهات الاقتراع، وتغير الاقتراع قبل يوم الانتخابات، والأدلة الملموسة على الأرض تشير جميعها إلى تضييق الهوامش في هذا السباق بسرعة".

ودعا بيغز الذين أعلنوا فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن يجب أن يتراجعوا عنه: "أولئك الذين أعلنوا نتيجة أريزونا لصالح بايدن يجب أن يتراجعوا عن هذا التوقع، حتى تتم معالجة جميع الأصوات القانونية وجدولتها".

وأضاف: "أعتقد أن الرئيس ترمب سيفوز بأريزونا، مما يمنحه الطريق إلى فترة ولاية ثانية".

ومع اشتداد المنافسة في السباق الرئاسي لعام 2020، تتجه كل الأنظار إلى ولاية أريزونا باعتبارها واحدة من الولايات التي يمكنها جزئيًا دفع ترمب نحو النصر.

وبافتراض فوز ترمب بولاية بنسلفانيا وكارولينا الشمالية وجورجيا والتي يتقدم فيها - سيحتاج الرئيس إلى الفوز إما في أريزونا أو نيفادا من أجل إعادة انتخابه لولاية ثانية.