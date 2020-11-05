  • مباشر
اللغة

4 ولايات حاسمة.. ينتظرها الأميركيون لتحديد رئيسهم

ترمب وبايدن خاص العربية.نت
دونالد ترمب وجو بايدن "تعبيرية"
الانتخابات الأميركية

4 ولايات حاسمة.. ينتظرها الأميركيون لتحديد رئيسهم

يكفي للمرشح الديمقراطي جو بايدن أن يفوز بنيفادا ليصبح سيد البيت الأبيض الجديد

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت، فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

لا تزال نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية معلقة بانتظار النتائج في عدد قليل من الولايات الرئيسية يجري فيها فرز الأصوات بينما لا تسمح حدة المنافسة بالتكهن بالفائز في الاقتراع.

وتمنح كل ولاية عددا محددا من كبار الناخبين، إلا أن المرشح الديمقراطي جو بايدن يكفيه الحصول على أقل تلك الولايات أصواتاً - نيفادا - ليصبح الرئيس 46 للولايات المتحدة الأميركية.

جو بايدن
جو بايدن

وبحسب النتائج التي أعلنت حتى الآن، حصل جو بايدن على 264 ناخبا، ودونالد ترمب 214.

ويفترض أن يحصل المرشح على 270 صوتا لدخول البيت الأبيض، مما يعني أن جو بايدن يفصله فقط 6 أصوات عن الوصول لنهاية السباق.

ولم يحدد حتى الآن لمن سيصوت كبار الناخبين الثلاثة في ألاسكا، لكن لم يحقق أي ديمقراطي فوزا منذ عقود في هذه الولاية ونتيجة التصويت لا شك فيها.

من عملية التصويت
من عملية التصويت

وبذلك تبقى أربع ولايات:

جورجيا - 16 من كبار الناخبين

وفي آخر التطورات، ذكر مركز "إديسون للأبحاث" أنه بعد فرز 95% من الأصوات في ولاية جورجيا حصل الرئيس دونالد ترمب على 49.6% فيما حصل منافسه الديمقراطي جو بايدن على 49.1%.

وتصوت جورجيا عادة للجمهوريين. ويتصدر ترمب النتائج فيها منذ مساء الثلاثاء، لكنه تراجع الأربعاء، وتوقعت وسائل الإعلام الأميركية أن يكون الفارق ضئيلا جدا.

وحتى الآن تفيد النتائج أن الرئيس المنتهية ولايته حصل على 50% من الأصوات مقابل 48.8% لمنافسه الديمقراطي جو بايدن.

وتؤكد السلطات المحلية أنها تستطيع استكمال فرز الأصوات ليلا.

جانب من التصويت في نيفادا
جانب من التصويت في نيفادا

نيفادا - 6 ناخبين كبار

تم فرز 86% من الأصوات في هذه الولاية الصحراوية الواقعة في غرب البلاد والتي اختارت الديمقراطية هيلاري كلينتون في 2016.

ويتصدر جو بايدن النتائج فيها بحصوله على 49.3% من الأصوات حتى الآن مقابل 48.7% لدونالد ترمب.

وقالت السلطات المحلية في البداية صباح الأربعاء، إنها لن تعلن عن نتائج جديدة قبل الخميس، لكنها أكدت على "تويتر" بعد ذلك أنها ستعلن أرقاما جديدة مساء الأربعاء "بسبب اهتمام كبير بالتصويت في ولاية نيفادا".

ويمكن أن تسمح النتيجة النهائية في الولاية لبايدن بدخول البيت الأبيض لكنها لن تعرف قبل صباح الخميس.

فرز الاصوات في في بنسلفانيا
فرز الاصوات في في بنسلفانيا

بنسلفانيا - عدد الناخبين الكبار 20

تم تعداد 86% من الأصوات في هذه الولاية الصناعية الواقعة في منطقة "حزام الصدأ" بشمال شرق البلاد، حيث قام كل من المرشحين بحملة نشطة.

وكان دونالد ترمب يتمتع بفارق مريح نسبيا مساء الأربعاء (51.4% مقابل 47.3% لجو بايدن)، لكن ذكرت وسائل الإعلام الأميركية أن عدد الأصوات البريدية يفترض أن يسمح بتعزيز بشكل كبير موقع المرشح الديمقراطي المولود في بنسلفانيا.

وتأمل السلطات المحلية في أن تتمكن من استكمال فرز الأصوات بحلول الجمعة.

ترمب في تجمع انتخابي بولاية كارولاينا الشمالية
ترمب في تجمع انتخابي بولاية كارولاينا الشمالية

كارولاينا الشمالية - 15 من كبار الناخبين

تم فرز 95% من الأصوات في هذه الولاية الواقعة في جنوب شرق البلاد والجمهورية تقليديا.

حاليا يتقدم دونالد ترمب (50.1%) على جو بايدن (48.6%) لكن الأصوات البريدية المرسلة في موعد أقصاه يوم الانتخابات، أي الثالث من نوفمبر، تقبل حتى 12 من الشهر نفسه.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

خطر يهدد مدن شرق المتوسط ويرفع وفياتها.. ما هو؟ خطر يهدد مدن شرق المتوسط ويرفع وفياتها.. ما هو؟
تصريح مفاجئ من أوكسفورد: لقاح كورونا قد يطرح في ديسمبر تصريح مفاجئ من أوكسفورد: لقاح كورونا قد يطرح في ديسمبر

الأكثر قراءة

السعودية تعتمد نظاماً جديداً لعقود العمل.. حرية التنقل والخروج والعودة السعودية تعتمد نظاماً جديداً لعقود العمل.. حرية التنقل والخروج والعودة
بعد اعتذار والده.. فيديو مؤسف جديد لابن القاضي المصري بعد اعتذار والده.. فيديو مؤسف جديد لابن القاضي المصري
تحرك عسكري في إثيوبيا.. وأبي يتحدث عن تحرك عسكري في إثيوبيا.. وأبي يتحدث عن "خط أحمر"
رئيس وزراء أوروبي يستبق النتائج.. ويهنئ ترمب رئيس وزراء أوروبي يستبق النتائج.. ويهنئ ترمب
تصريح مفاجئ من أوكسفورد: لقاح كورونا قد يطرح في ديسمبر تصريح مفاجئ من أوكسفورد: لقاح كورونا قد يطرح في ديسمبر
فنانة مصرية تعلن إصابتها بكورونا.. فنانة مصرية تعلن إصابتها بكورونا.. "بموت حرفياً ساعدوني"

قبل أن تذهب

الانتخابات الأصعب في تاريخ أميركا.. لماذا؟
الانتخابات الأصعب في تاريخ أميركا.. لماذا؟

اكتشف المزيد