لا تزال نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية معلقة بانتظار النتائج في عدد قليل من الولايات الرئيسية يجري فيها فرز الأصوات بينما لا تسمح حدة المنافسة بالتكهن بالفائز في الاقتراع.

وتمنح كل ولاية عددا محددا من كبار الناخبين، إلا أن المرشح الديمقراطي جو بايدن يكفيه الحصول على أقل تلك الولايات أصواتاً - نيفادا - ليصبح الرئيس 46 للولايات المتحدة الأميركية.

وبحسب النتائج التي أعلنت حتى الآن، حصل جو بايدن على 264 ناخبا، ودونالد ترمب 214.

ويفترض أن يحصل المرشح على 270 صوتا لدخول البيت الأبيض، مما يعني أن جو بايدن يفصله فقط 6 أصوات عن الوصول لنهاية السباق.

ولم يحدد حتى الآن لمن سيصوت كبار الناخبين الثلاثة في ألاسكا، لكن لم يحقق أي ديمقراطي فوزا منذ عقود في هذه الولاية ونتيجة التصويت لا شك فيها.

وبذلك تبقى أربع ولايات:

جورجيا - 16 من كبار الناخبين

وفي آخر التطورات، ذكر مركز "إديسون للأبحاث" أنه بعد فرز 95% من الأصوات في ولاية جورجيا حصل الرئيس دونالد ترمب على 49.6% فيما حصل منافسه الديمقراطي جو بايدن على 49.1%.

وتصوت جورجيا عادة للجمهوريين. ويتصدر ترمب النتائج فيها منذ مساء الثلاثاء، لكنه تراجع الأربعاء، وتوقعت وسائل الإعلام الأميركية أن يكون الفارق ضئيلا جدا.

وحتى الآن تفيد النتائج أن الرئيس المنتهية ولايته حصل على 50% من الأصوات مقابل 48.8% لمنافسه الديمقراطي جو بايدن.

وتؤكد السلطات المحلية أنها تستطيع استكمال فرز الأصوات ليلا.

نيفادا - 6 ناخبين كبار

تم فرز 86% من الأصوات في هذه الولاية الصحراوية الواقعة في غرب البلاد والتي اختارت الديمقراطية هيلاري كلينتون في 2016.

ويتصدر جو بايدن النتائج فيها بحصوله على 49.3% من الأصوات حتى الآن مقابل 48.7% لدونالد ترمب.

وقالت السلطات المحلية في البداية صباح الأربعاء، إنها لن تعلن عن نتائج جديدة قبل الخميس، لكنها أكدت على "تويتر" بعد ذلك أنها ستعلن أرقاما جديدة مساء الأربعاء "بسبب اهتمام كبير بالتصويت في ولاية نيفادا".

ويمكن أن تسمح النتيجة النهائية في الولاية لبايدن بدخول البيت الأبيض لكنها لن تعرف قبل صباح الخميس.

بنسلفانيا - عدد الناخبين الكبار 20

تم تعداد 86% من الأصوات في هذه الولاية الصناعية الواقعة في منطقة "حزام الصدأ" بشمال شرق البلاد، حيث قام كل من المرشحين بحملة نشطة.

وكان دونالد ترمب يتمتع بفارق مريح نسبيا مساء الأربعاء (51.4% مقابل 47.3% لجو بايدن)، لكن ذكرت وسائل الإعلام الأميركية أن عدد الأصوات البريدية يفترض أن يسمح بتعزيز بشكل كبير موقع المرشح الديمقراطي المولود في بنسلفانيا.

وتأمل السلطات المحلية في أن تتمكن من استكمال فرز الأصوات بحلول الجمعة.

كارولاينا الشمالية - 15 من كبار الناخبين

تم فرز 95% من الأصوات في هذه الولاية الواقعة في جنوب شرق البلاد والجمهورية تقليديا.

حاليا يتقدم دونالد ترمب (50.1%) على جو بايدن (48.6%) لكن الأصوات البريدية المرسلة في موعد أقصاه يوم الانتخابات، أي الثالث من نوفمبر، تقبل حتى 12 من الشهر نفسه.