تفاصيل أصوات المجمع الانتخابي.. 264 لبايدن و214 لترمب

بينما تواصل فرز الأصوات، الخميس، لمعرفة نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ومنافسه الديمقراطي، جو بايدن، تزداد أصوات المرشحين في المجمع الانتخابي الذي يحتاج 270 صوتاً للفوز بالبيت الأبيض.

وفيما لم تعرف بعد نتائج ولايات حاسمة بينها بنسلفانيا، وجورجيا، وكارولاينا الشمالية، أكد مسؤولون محليون أن الفرز قد يتطلب أياماً عدة.

وفي تفاصيل التصويت، حصد ترمب 214 صوتاً موزّعة بين 9 في ألاباما، و6 في أركنساو، و29 في فلوريدا، و4 في آيداهو، و11 في إنديانا.

كذلك حصل الرئيس الجمهوري على 6 أصوات في أيوا، و5 في كنساس، و8 في كنتاكي، و8 في لويزيانا، وواحد من ماين، و6 في ميسيسيبي.

وأيضاً 10 في ميسوري، و3 في مونتانا، و4 في نبراسكا، و3 في داكوتا الشمالية، و18 في أوهايو.

وأخذ أيضاً 7 في أوكلاهوما، و9 كارولاينا الجنوبية، و3 في داكوتا الجنوبية، و11 في تينيسي، و38 في تكساس، و6 في يوتاه، و5 في فيرجينيا الغربية، و3 في وايومينغ.

أما بايدن

فقد حصد المرشح الديمقراطي 11 صوتاً في أريزونا، و55 في كاليفورنيا، و9 في كولورادو، و7 في كونيتيكت، و3 في ديلاوير، و3 في واشنطن العاصمة.

كذلك حصل على 4 من هاواي، و20 في إيلينوي، و3 من ماين، و10 من ميريلاند، و11 من ماساتشوستس، و16 من ميشيغن.

أيضاً أخد 10 من مينيسوتا، و1 من نبراسكا، و4 من نيو هامبشر، و14 من نيو جيرسي، و5 من نيو مكسيكو، و29 من نيويورك، و7 من أوريغون، و4 من رود آيلاند، و3 من فيرمونت، و13 من فيرجينيا، و12 من واشنطن الولاية.

وتعتمد نبراسكا نظاماً مختلفا عن الولايات في توزيع أصوات كبار الناخبين على المرشّحين ما سيتيح لبايدن الحصول على صوت واحد على الأقلّ من أصوات مندوبي الولاية الخمسة.

فيما تعتمد ولاية ماين طريقة مماثلة لنبراسكا، فـ 3 من أصوات كبار الناخبين تذهب لبايدن، فيما يبقى الرابع غير محسوم.

وحتى هذه المرحلة نال الرئيس دونالد ترمب 214 من أصوات كبار الناخبين، فيما نال بايدن 264، مع تأكيد فوزه بميشيغن.

وبهذا يكون أمام بايدن 6 أصوات فقط للوصول إلى البيت الأبيض.