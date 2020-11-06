نتيجة السباق الرئاسي الأميركي لم تحسم بشكل كامل حتى الآن في 4 ولايات أميركية، لتبقى النتيجةعلى الشكل التالي: 264 صوتاً في المجمّع الانتخابي لصالح المرشح الديمقراطي، جو بايدن، أما منافسه الجمهوري الرئيس، دونالد ترمب، فلديه حتى الآن 214 صوتاً، وتتبقى لبايدن 6 أصوات فقط لحسم فوزه بالرئاسة.

الولايات التي لم تحسم حتى الآن هي بنسلفانيا، ونورث كارولاينا، وجورجيا التي يتقدم فيهم ترمب، ونيفادا التي يتقدم فيها بايدن.

يأتي ذلك فيما قلّص بايدن الفارق مجدداً مع ترمب في بنسلفانيا عند 26 ألف صوت، وأفاد مركز إديسون للأبحاث أنه بعد فرز 95% من الأصوات في ولاية بنسلفانيا الحاسمة، ترمب حصل على 49.5% من الأصوات مقابل 49.2% لبايدن.

فيما قلّص بايدن الفارق مع ترمب في جورجيا عند 1700 صوت، وأفاد مركز إديسون للأبحاث أنه بعد فرز 99% من الأصوات في ولاية جورجيا الحاسمة، ترمب حصل على 49.4 % من الأصوات مقابل 49.36% لبايدن.

وفي ولاية نورث كارولاينا، فما زالت عمليات الفرز مستمرة، حيث تم فرز حوالي 95% من الأصوات، وهي تمسل لصالح الرئيس ترمب.

وفي نيفادا، تبدو النتائج متقاربة ويتقدم بايدن بـ 49.3% مقابل 48.7% لترمب، وبالتالي تميل الولاية لصالح بايدن. ويتوقع أن تكون نيفادا ولايةً حاسمةً إذ تكفيه أصواتُها للفوز بالرئاسة.

بايدن أعرب عن ثقته في فوزه ونائبته، كامالا هاريس، عند الانتهاء من عمليات فرز الأصوات، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة أن يتحلى الجميع بالصبر لحين الانتهاء من عد الأصوات.

No one is going to take our democracy away from us. Not now, not ever.



America has come too far, fought too many battles, and endured too much to let that happen. — Joe Biden (@JoeBiden) November 6, 2020

كما قال بايدن في تغريدة على موقع "تويتر" إن ترمب يسعى لمنع فرز الأصوات عبر اللجوء للقضاء، وأضاف أن حملته قامت بأكبر حملة في التاريخ، حسب قوله، لحماية الانتخابات.

وقال إنه لن يتمكن أي أحد أن يسلب الديمقراطية من الأميركيين، وطالب باحتساب كل الأصوات.

من جهته، اعتبر الرئيس ترمب استطلاعات الرأي التي نفذتها وسائل الإعلام تدخلاً في الانتخابات، وتم تصميمها خصيصاً لمنح بايدن قوة الدفع في الانتخابات، مشيراً إلى أنه سيفوز لو لم يتم سرقة النتائج.

وأكدت سكرتيرة ولاية بنسلفانيا نزاهة الأصوات عبر البريد، مشيرة إلى أن فرز الأصوات تم بكل شفافية، وتم التحقق من بيانات الناخبين، كما أكدت أنه تم فرز معظم البطاقات الانتخابية، قائلة إنه يوجد تقارب شديد بين المرشحين.

STOP THE FRAUD! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020

وفيما يخص بنسلفانيا، أشار الرئيس ترمب إلى أنه فاز بالولاية بفارق كبير، متهماً الديمقراطيين بعدم رغبتهم في أن يكون للجمهوريين مراقبون في الولاية.

ولاية بنسلفانيا توفر 20 صوتًا في المجمع الانتخابي.

رفض وقف الفرز بميشيغن

يأتي ذلك فيما خسرت حملة الرئيس ترمب دعوى قضائية، تطالب بوقف فرز وإحصاء الأصوات بولاية ميشيغن، حيث أصدرت قاضية بمحكمة الدعاوى في ميشيغن حكماً بالرفض شفهياً خلال جلسة الحكم، مضيفة أن الحكم سيصدر مكتوباً الجمعة.

وفي ولاية جورجيا، إحدى الولايات التي لم تحسم حتى الآن، قالت سلطاتها المحلية، إن عملية فرز الأصوات ستستغرق بعض الوقت. وفي مؤتمر صحافي، قال مدير أنظمة التصويت بالولاية إن النتيجة ستعلَن بعد عد جميع الأصوات.

وولاية جورجيا، هي إحدى الولايات التي لم تـُحسم بعد.

وفي نيفادا، أوضح مسجل مقاطعة كلارك جو غلوريا، في ولاية نيفادا، أن الأمر قد يستغرق حتى يوم السبت أو الأحد قبل أن تنتهي أكبر مقاطعات الولاية من فرز بطاقات الاقتراع عبر البريد، ومن ثم إعلان النتيجة.

وقال غلوريا، خلال مؤتمر صحافي إن الهدف ليس الفرز بسرعة، بل التأكد من الفرز بدقة، مضيفاً أن مقاطعة كلارك لديها أكثر من 63 ألف بطاقة اقتراع متبقية للفرز، مشيراً إلى أنه مع استمرار تدفق بطاقات الاقتراع بالبريد، التي تم ختمها بحلول يوم الانتخابات، فإنه ليس لديه طريقة لمعرفة العدد الإجمالي للأصوات المعلقة.

وولاية نيفادا غرب الولايات المتحدة، التي توفر 6 أصوات في المجمع الانتخابي، تبدو النتائج متقاربة فيها ويتقدم بايدن بـ 49.3% مقابل 48.7% لترمب، وبالتالي تميل الولاية للون الأزرق لصالح جو بايدن. ويتوقع أن تكون نيفادا ولايةً حاسمةً إذ تكفيه أصواتُها للفوز بالرئاسة.