اعتبرت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، في خطاب علقت فيه اليوم على نتائج الانتخابات الأميركية، أن الديمقراطيين لم يفوزوا في كل المعارك ضد دونالد ترمب إلا أنهم فازوا في الحرب في نهاية المطاف.

ووصفت بيلوسي المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن بـ"الرئيس المنتخب"، مؤكدة أنه عازم على توحيد الشعب الأميركي.

وقالت بيلوسي عن بايدن ونائبته كامالا هاريس: "هذا الصباح، بدا واضحاً أن الثنائي بايدن-هاريس سيفوز بالبيت الأبيض". وتابعت في مؤتمر صحافي، أن "الرئيس المنتخب بايدن يتمتع بتفويض قوي ليحكم".

وأعربت عن سعادتها بالنتيجة "التي أصبحت وشيكة بفوز بايدن"، مذكّرة بأن الأرقام التي حققها "هي الأعلى في التاريخ الأميركي".

ودعت بيلوسي الأميركيين للهدوء والصبر حتى انتهاء عمليات فرز الأصوات. وفي هذا السياق، شددت على ضرورة فرز كافة الأصوات قائلةً إن "حق التصويت حق مقدس في بلادنا، واحتساب الأصوات أساس لديمقراطيتنا".

وأكدت أن الديمقراطيين يواصلون حصد "الانتصارات المتعاقبة"، مشيرة إلى انضمام أعضاء ديمقراطيين جدد و"مميزين" إلى الكونغرس.

وبالعودة لبايدن، أكدت بيلوسي أن على جدول أعمال فريقه، حال وصوله إلى البيت الأبيض، إعداد قانون "إغاثة" للحد من تداعيات وباء كورونا، معتبرةً أن "إدارة الرئيس ترمب لم توفر الحماية للشعب من كورونا".

من جهته، أكد فريق حملة ترمب، الجمعة، أن الانتخابات الرئاسية "لم تنته".

وجاء البيان بعدما تجاوز بايدن الرئيس الجمهوري متقدماً عليه في ولاية بنسلفانيا، ما يجعله في موقع للفوز بأصوات 20 عضوا إضافيا في المجمع الانتخابي.

ومن شأن الفوز في بنسلفانيا أن يهدي الرئاسة لبايدن، إذ إنه جمع حتى الآن 253 على الأقل من أصوات المجمع من أصل 270 يحتاجها أي مرشح للفوز.

وقال مات مورغان أحد المسؤولين في حملة دونالد ترمب، في بيان "هذه الانتخابات لم تنته بعد. التقديرات الخاطئة التي تعلن فوز جو بايدن تستند إلى نتائج بعيدة عن أن تكون نهائية في أربع ولايات".

واتّهم ترمب الديمقراطيين بتزوير نتائج الاقتراع لكنه لم يقدّم أدلة بعد. وقال ترمب الخميس "على الرغم من التدخّل الذي لم يسبق له مثيل في أي انتخابات، من قبل وسائل الإعلام الرئيسية وعالم الأعمال وعمالقة التكنولوجيا، فقد فزنا وبأرقام تاريخية، والاستطلاعات كانت خاطئة عمداً".