  • مباشر
اللغة

ترمب: أفوز بالرئاسة بسهولة إذا تم احتساب الأصوات القانونية فقط

دونالد ترمب
الانتخابات الأميركية

ترمب: أفوز بالرئاسة بسهولة إذا تم احتساب الأصوات القانونية فقط

قال إنه تم منع المراقبين من أداء مهامهم والأصوات المحتسبة في هذا الفترة باطلة.. والمحكمة العليا ستتولى الحكم في شرعية هذه الأصوات

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال الرئيس دونالد ترمب، الجمعة، إنه سيفوز "بالرئاسة بسهولة إذا تم احتساب الأصوات القانونية فقط".

وأضاف ترمب، في تغريدة على حسابه في "تويتر": "تم منع المراقبين من أداء مهامهم والأصوات المحتسبة في هذا الفترة باطلة".

وأردف ترمب قائلاً: "المحكمة العليا ستتولى الحكم في شرعية هذه الأصوات".

ومساء الخميس، قال الرئيس الأميركي، والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية، إنه سيفوز بالانتخابات إذا لم تُسرق، لافتاً إلى أنه فاز بأرقام تاريخية، وأن استطلاعات الرأي أخطأت بشكل كبير.

واتهم ترمب، خلال كلمة له من البيت الأبيض، خصومه بمحاولة سرقة الانتخابات، مشيراً إلى أن حزبه لم يخسر أي مقاعد في مجلس النواب.

كما اتهم ترمب وسائل الإعلام بالتدخل في الانتخابات، واصفاً استطلاعات الرأي بالمزيفة.

السباق الرئاسي يقترب من النهاية.. وبايدن الأقرب للوصول الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 الانتخابات الأميركية السباق الرئاسي يقترب من النهاية.. وبايدن الأقرب للوصول

وقال الرئيس الأميركي إن وسائل إعلام تحدثت عن تقدم جو بايدن بـ5 نقاط في فلوريدا، لكنني فزت، وأردف "فزنا في كافة الولايات الرئيسية بفارق كبير".

واعتبر ترمب أن التصويت عبر البريد دمر النظام الانتخابي، لافتاً إلى أنه طلب حضور مراقبين في عمليات الفرز في بنسلفانيا، وأنه كسب دعوى قضائية لمراقبة عمليات الفرز بها.

وذكر المرشح الجمهوري أن هناك بطاقات اقتراع في جورجيا وصلت بعد يوم الانتخابات، مشيراً إلى أن هناك محاولة لسرقة الانتخابات وتزويرها، مؤكداً في الوقت ذاته أنه سيكون هناك الكثير من الدعاوى وأن الأمر سينتهي في المحكمة العليا، والقضاء سيحسم الجدل بشأن نتيجة الانتخابات.

ونتيجة السباق الرئاسي الأميركي لم تحسم بشكل كامل حتى الآن في 4 ولايات أميركية، لتبقى النتيجة على الشكل التالي: 264 صوتاً في المجمّع الانتخابي لصالح المرشح الديمقراطي، جو بايدن، أما منافسه الجمهوري الرئيس، دونالد ترمب، فلديه حتى الآن 214 صوتاً، وتتبقى لبايدن 6 أصوات فقط لحسم فوزه بالرئاسة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

مشلول معجب بهتلر انتخبوه أصغر نائب بتاريخ أميركا الحديث مشلول معجب بهتلر انتخبوه أصغر نائب بتاريخ أميركا الحديث
عدوى كورونا تجتاح العائدين من الجونة.. واتهامات تواجه المهرجان عدوى كورونا تجتاح العائدين من الجونة.. واتهامات تواجه المهرجان

الأكثر قراءة

جديد نجل القاضي الذي أغضب مصر.. هو وأصدقاؤه يتعاطون المخدرات جديد نجل القاضي الذي أغضب مصر.. هو وأصدقاؤه يتعاطون المخدرات
8 شروط لحرية انتقال العمالة الوافدة في السعودية 8 شروط لحرية انتقال العمالة الوافدة في السعودية
ترمب: سأفوز بالانتخابات إذا لم تُسرق ترمب: سأفوز بالانتخابات إذا لم تُسرق
علماء يطورون لقاح كورونا أقوى 10 مرات لمواجهة الفيروس علماء يطورون لقاح كورونا أقوى 10 مرات لمواجهة الفيروس
هكذا حددت المحكمة العليا رئيس أميركا عام 2000 هكذا حددت المحكمة العليا رئيس أميركا عام 2000
شاهد.. سوري يحرق نفسه أمام مفوضية شؤون اللاجئين ببيروت شاهد.. سوري يحرق نفسه أمام مفوضية شؤون اللاجئين ببيروت

قبل أن تذهب

ما قصة التصويت الغيابي في الانتخابات الأميركية؟
ما قصة التصويت الغيابي في الانتخابات الأميركية؟

اكتشف المزيد