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أول تدخل للمحكمة.. فصل أصوات جاءت بعد يوم الانتخابات في بنسلفانيا

مؤيدون لجو بايدن في بنسلفانيا
الانتخابات الأميركية

أول تدخل للمحكمة.. فصل أصوات جاءت بعد يوم الانتخابات في بنسلفانيا

إجراء يترك الباب مفتوحًا أمام إمكانية استبعاد القضاة لأوراق الاقتراع المتأخرة في حكم لاحق مما قد يؤثرعلى النتيجة النهائية للانتخابات في الولاية الحاسمة

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واشنطن - بندر الدوشي

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أمرت المحكمة الأميركية العليا، الجمعة، مجالس الانتخابات في ولاية بنسلفانيا بفصل بطاقات الاقتراع التي وصلت بعد يوم الانتخابات وعدّها بطريقة منفصلة عن حصيلة الأصوات الإجمالية للولاية، مما يترك الباب مفتوحًا أمام إمكانية استبعاد القضاة لأوراق الاقتراع المتأخرة في حكم لاحق، مما قد يؤثر على النتيجة النهائية للانتخابات في الولاية الحاسمة.

من بنسلفانيا
من بنسلفانيا

هذا الأمر الذي وقعه القاضي المحافظ، صمويل أليتو، والذي يمنح الجمهوريون في ولاية بنسلفانيا أولى مطالبهم بمنع عد البطاقات بعد يوم الانتخابات.

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وقال نيد فولي، أستاذ القانون في جامعة ولاية أوهايو: "هذا يحافظ على الوضع الراهن حتى إصدار أمر آخر للمحكمة".

وأضاف: "من المهم أيضًا أنه لا يوقف عد الأصوات المنفصلة، بل يطلب عدّها بشكل منفصل - وهي طريقة معقولة لمنع أي خلط محتمل في بطاقات الاقتراع التي لا يمكن التراجع عنها لاحقًا".

وكان الأمر الصادر يوم الجمعة هو المرة الأولى التي تتدخل فيها المحكمة العليا في عملية الفرز والعد لولاية بنسلفانيا بعد انتخابات هذا العام.

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