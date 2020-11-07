هنأ السيناتور ميت رومني، السبت، جو بايدن بعد إعلانه رئيساً للولايات المتحدة الأميركية.

ويعتبر رومني أول شخصية جمهورية كبرى تهنئ "الرئيس الديمقراطي المنتخب" جو بايدن.

وكتب السيناتور عن يوتاه، الذي يعتبر من منتقدي الرئيس دونالد ترمب: "نقدم أنا و(زوجته) آن تهانينا إلى الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس"، ووصفهما بأنهما يتميزان بـ"حسن النية وأطباع مثيرة للإعجاب".

وأعلنت وسائل إعلام أميركية، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأميركية، بعد تغلّبه على الرئيس الجمهوري الحالي دونالد ترمب، في انتخابات شغلت العالم بأسره وحظيت باهتمام غير مسبوق.

وبعد سباق محتدم استمر لأيام، تم الإعلان، السبت، عن سيد البيت الأبيض الجديد الذي فاز بالأصوات الكافية من المجمع الانتخابي، لإعلانه رئيساً للولايات المتحدة الأميركية.

وقالت الشبكة الأميركية إن بايدن فاز برئاسة الولايات المتحدة الأميركية ليصبح الرئيس رقم 46 في تاريخها، بعدما ألحق الهزيمة بالرئيس دونالد ترمب.

وجاء فوزه بعد أكثر من 3 أيام من حالة من عدم اليقين، فيما كان مسؤولو الانتخابات يقومون بفرز الأصوات المباشرة أو عبر البريد التي أرجأت إعلان النتائج.

وتخطى بايدن عتبة 270 صوتا في المجمع الانتخابي بعد فوزه في بنسلفانيا.

وإثر إعلان عدد من وسائل الإعلام الأميركية فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية الأميركية، أكد الرئيس ترمب في بيان أن "الانتخابات لم تحسم بعد".

واعتبر ترمب أن بايدن "يسارع في إظهار نفسه بشكل زائف" على أنه الرابح في الانتخابات، مضيفاً أن حملته سترفع دعوى في المحكمة العليا يوم الاثنين.