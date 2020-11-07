قال المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية، الديمقراطي جو بايدن، السبت، إنه لن يعلن الفوز لكنه واثق منه، مضيفاً: "سنفوز في نيفادا وجورجيا وبنسلفانيا.. سنفوز بأريزونا لأول مرة كحزب ديمقراطي منذ 4 عقود".

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها المرشح الديمقراطي جو بايدن من ولاية ديلاور.

وأضاف المرشح الديمقراطي الأقرب للبيت الأبيض: "سنضع خطة ومن اليوم الأول لمواجهة جائحة كورونا"، كما دعا بايدن إلى الهدوء والتحلي بالصبر، كما دعا الأميركيين للوحدة ونبذ الخلافات.

وكانت حملة بايدن أعلنت توجهه بكلمة للأميركيين من ولاية ديلاورمسقط رأس المرشح الديمقراطي الذي يتقدم في نتائج الانتخابات على منافسه الجمهوري دونالد ترمب.

يُذكر أن السباق نحو الرقم 270 صوتاً بالمجمع الانتخابي لحسم معركة الرئاسة قد يكون قاب قوسين أو أدنى من خط النهاية.

النتيجة لم تحسم حتى الآن بشكل رسمي، وإن كان البيت الأبيض أقرب للمرشح الديمقراطي، جو بايدن، الذي يمتلك حتى الآن 264 صوتا في المجمع الانتخابي، مقابل 214 صوتا للمرشح الجمهوري دونالد ترمب.

في آخر التطورات الخاصة بالانتخابات، قال الرئيس الأميركي ترمب في سلسلة تغريدات له على موقع "تويتر" إن المرشح الديمقراطي، جو بايدن، ليس له حق إدعاء الفوز بكرسي الرئاسة، مشيرًا إلى أنهم بدأوا للتو الإجراءات القانونية.

كما أوضح ترمب أن كل التقدم الذي حققته يوم الاقتراع اختفى مع مرور الأيام، وأن هذا السبق الذي حققه مع النتائج التي حدثت، هو ما دفعه للإجراءات القانونية التي قد تعيد له التقدم والسبق في النتائج.