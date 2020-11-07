تسعى حملة الرئيس دونالد ترمب الانتخابية لجمع 60 مليون دولار على الأقل لتمويل الطعون القانونية التي يرفعها الرئيس الأميركي على نتائج انتخابات الرئاسة.

ورفعت حملة ترمب دعاوى قضائية في عدة ولايات بعد التصويت الذي جرى الثلاثاء الماضي.

أعلن العضو الجمهوري في مجلس الشيوخ الأميركي، ليندسي غراهام، أنه سيتبرع بنصف مليونِ دولار لصندوق الدفاع القانوني للرئيس دونالد ترمب.

وعّبر غراهام خلال مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" Fox News عن دعمه الكامل لترمب بعد مزاعم الرئيس الأميركي بوقوع مخالفات خلال عملية فرز الأصوات بالانتخابات الرئاسية الجارية.

كما طالب السيناتور غراهام كل الأعضاء الجمهوريين بمجلسي النواب والشيوخ لدعم الرئيس الأميركي.

وفي المقابلة، قال غراهام "أنا هنا الليلة للوقوف مع الرئيس ترمب، لقد وقف معي، وكان السبب في الحصول على أغلبية في مجلس الشيوخ".

وأضاف "أنا ذاهب للتبرع بـ500 ألف دولار الليلة لصندوق الدفاع القانوني للرئيس ترمب".

وقال غراهام "لدينا الموارد اللازمة للقتال"، مشيرا إلى "مزاعم ارتكاب مخالفات (مدمرة)" بشأن عملية فرز الأصوات بالانتخابات الرئاسية الجارية.

وأضاف "لذا يحتاج كل عضو جمهوري في مجلس الشيوخ وكل عضو جمهوري في مجلس النواب للظهور على التلفاز ليروي القصة".