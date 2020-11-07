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زعماء عرب يهنئون الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن

جو بايدن
الانتخابات الأميركية

زعماء عرب يهنئون الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن

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دبي _ العربية.نت

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تهاطلت التهاني من زعماء وقادة عرب للرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن عقب إعلان فوزه مساء السبت في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وهنأ ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد جو بايدن بفوزه في الانتخابات، وقال محمد بن زايد إن : الإمارات وأميركا تربطهما علاقات صداقة تاريخية وتحالف استراتيجي قوي، وسنواصل تعزيزها خلال المرحلة المقبلة.

كما هنأ العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين رئيس الولايات المتحدة المنتخب جو بايدان.

وأكد الملك عبدالله تطلعه للعمل على تعزيز الشراكة التاريخية المتينة بين البلدين، لصالح الأهداف المشتركة المتمثلة في السلام والاستقرار والازدهار .

وبعث سلطان عُمان هيثم بن طارق ببرقية تهنئة إلى الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن.

وذكرت وكالة الأنباء العُمانية، أن السلطان هيثم أعرب "عن خالص تهانيه لبايدن لحصوله على ثقة الشعب الأميركي وانتخابه رئيساً للفترة الرئاسية القادمة".

ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التهنئة إلى جون بايدن لفوزه بالانتخابات الأميركية، فيما هنأ الرئيس عون بايدن بانتخابه رئيسا للولايات المتحدة الأميركية، معرباً عن أمله في أن يعود في عهده التوازن في العلاقات اللبنانية الأميركية لما فيه مصلحة الشعبين اللبناني والأميركي الصديقين.

عبد الفتاح السيسي
عبد الفتاح السيسي

وبدوره هنأ رئيس العراق برهم صالح جو بايدن بالفوز بالانتخابات الأميركية.

وقال برهم صالح إن : بايدن هو صديق وشريك موثوق به في قضية بناء عراق أفضل. وأردف "نتطلع إلى العمل لتحقيق أهدافنا المشتركة وتعزيز السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بأكملها".

فيما رحب الاتحاد الأوروبي وفرنسا وبريطانيا وألمانيا بانتخاب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأميركية وذلك عقب إعلان وسائل إعلام أميركية، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأميركية، بعد تغلّبه على الرئيس الجمهوري الحالي دونالد ترمب.

جونسون - فرانس برس
2 صور جونسون - فرانس برس
2 صور
جونسون - فرانس برس
جونسون - فرانس برس
ماكرون
ماكرون

وهنأ رئيس المجلس الأوروبي جو بايدن وعبر عن استعداد الاتحاد الأوروبي للانخراط في شراكة قوية عبر الأطلسي.

كما هنأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون السبت جو بايدن "لانتخابه" رئيساً للولايات المتحدة، ونائبته كامالا هاريس ل"نجاحها التاريخي".

وغرّد جونسون "الولايات المتحدة حليفتنا الأبرز وأنا متحمس للتعاون بشكل وثيق بشأن أولوياتنا المشتركة، من التغير المناخي إلى التجارة والدفاع".

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وبدوره هنّأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جو بايدن بفوزه بالرئاسة الأميركية ودعاه إلى العمل "معاً" من أجل "مواجهة التحديات الراهنة".

وكتب الرئيس الفرنسي في تغريدة "الأميركيون اختاروا رئيسهم. تهانينا لجو بايدن وكمالا هاريس! لدينا الكثير من العمل لمواجهة التحديات الراهنة. لنعمل معاً!".

وفاز بايدن بالانتخابات الأميركية على دونالد ترمب، السبت، حسب توقعات نشرتها وسائل إعلام أميركية، في انتصار يأتي بعدما انتزع المرشح الديموقراطي عدة ولايات حاسمة كان خصمه الجمهوري فاز فيها في 2016.

وتعهد بايدن، السبت بأن يكون "رئيس جميع الأميركيين". وقال في بيان: "إني أتشرف بالثقة التي وضعها الأميركيون فيّ وفي نائبة الرئيس المنتخبة" كامالا هاريس، مضيفا "مع انتهاء الحملة، حان الوقت لندع الغضب والخطاب المحتدم خلفنا ونتجمع كأمة. حان الوقت لتتجمع أميركا وتضمد جراحها".

ورأى النائب السابق للرئيس باراك أوباما، البالغ من العمر 77 عاما، أن المشاركة القياسية في الانتخابات بالرغم من "العقبات غير المسبوقة" هي "دليل جديد على أن الديموقراطية تنبض بقوة في قلب أميركا".

وقال: "نحن الولايات المتحدة الأميركية. ليس هناك إطلاقا ما لا يمكننا القيام به، إذا قمنا به معا".

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