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مسؤول أوروبي: على مستشاري ترمب إبلاغه بأنه خسر

US President Donald Trump in the Cabinet Room of the White House in Washington, DC. (File photo: AFP)
دونالد ترمب
الانتخابات الأميركية

مسؤول أوروبي: على مستشاري ترمب إبلاغه بأنه خسر

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العربية.نت، وكالات

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قال رئيس البعثة التي أرسلتها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لمراقبة انتخابات الرئاسة الأميركية إنه يتعين على مستشاري دونالد ترمب أن يوضحوا له أنه خسر عندما تتأكد تلك النتيجة المرجحة.

وقال السياسي الألماني ميشائيل رئيس بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لمجموعة فونكه الصحفية إن مزاعم ترمب عن تزوير وتلاعب في عملية فرز الأصوات لا أساس لها من الصحة وإنها تهدد بتقويض الثقة في النظام الديمقراطي الأميركي.

وقال مركز إديسون للأبحاث وعدة شبكات تلفزيونية كبرى إن المرشح الديمقراطي جو بايدن فاز بانتخابات الرئاسة الأميركية اليوم السبت.

وأطلق ترمب وكرر مزاعم لا أساس لها بوجود تزوير في الانتخابات في حين تواصل حملته الانتخابية إقامة الدعاوى القضائية التي يقول خبراء إن من غير المرجح أن تغير نتيجة الانتخابات.

وقال لينك في تصريحاته "تقع على عاتق الرئيس الأميركي مسؤولية كبيرة في مجال الحفاظ على الهدوء في الولايات المتحدة". وأضاف "لست متأكدا من أن هذا الأمر واضح له".

ومضى لينك قائلا "يمكنني فقط أن آمل في أن يكون لدى ترمب مستشارون سليمو النية يبلغونه بأنه خسر. جميع الدلائل تشير إلى أن هذه هي النتيجة التي سنراها قريبا".

ويقود لينك بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والتي أرسلت على مدى عقود بعثات لمراقبة نزاهة الانتخابات حول العالم.

والولايات المتحدة عضو مؤسس في المنظمة.

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