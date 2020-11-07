قالت رئيس مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إن انتخاب المرشح الديمقراطي جو بايدن يمثل فجر يوم جديدا من الأمل لأميركا.

فيما قال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إن بايدن سيكون رئيسا عظيما لكل الأميركيين.

وتمكن المرشح الأمريكي جو بايدن من تحقيق الفوز في ولاية بنسلفانيا ليضم 20 صوتًا انتخابيًا إضافيًا له، ويصبح إجمالي ما يملك هو 270 صوتًا في المجمع الانتخابي.

وبذلك، ووفقًا لهذه النتائج الأولية التي أعلنتها شبكة «سي إن إن»، السبت 7 نوفمبر، يصبح بايدن، الذي يبلغ من العمر 77 عامًا، هو الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأميركية، - أي الرئيس الأكبر في تاريخ أمريكا-.

ويتهم دونالد ترمب الديمقراطيين بتزوير نتائج الانتخابات في عدد من الولايات على رأسها بنسلفانيا، قائلا، إنها قامت بفرز عدد من الأصوات بشكل غير قانوني، وهي الأصوات التي وصلت لمراكز الاقتراع عقب الساعة الثامنة مساءً يوم الثلاثاء 3 نوفمبر.

تنافس في الانتخابات الأميركية 2020 كل من الرئيس الجمهوري دونالد ترمب والذي كان يسعى لولاية ثانية، والمرشح الديمقراطي جو بايدن، والذي يملك ما يفوق الـ40 عامًا من الخبرة السياسية، من ضمنها 36 عامًا داخل مجلس الشيوخ الأميركي وثمانية أعوام كنائب للرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما.

وتنتظر الكثير من الملفات الهامة الرئيس الجديد لإعلان خطته بشأنها، وهي نفسها الملفات التي أثرت كثيرًا على نتيجة الانتخابات، وعلى رأسها التعامل مع جائحة «كوفيد-19»، التي قتلت ما يزيد على 200 ألف مواطن أميركي وأصابت الملايين داخل البلاد. ذلك بالإضافة لملفات الاقتصاد والتعليم والتأمين الصحي والعنف والعنصرية.