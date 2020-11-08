قال الرئيس الأميركي الأسبق جورج دبليو بوش اليوم الأحد إنه تحدث إلى الرئيس المنتخب جو بايدن الديمقراطي لتهنئته بفوزه.





وأضاف الجمهوري بوش في بيان إن بوسع الأمريكيين أن يثقوا في أن الانتخابات الأميركية كانت "نزيهة في الواقع.. ونتيجتها واضحة".

وتابع "الرئيس دونالد ترمب له الحق في طلب إعادة إحصاء الأصوات ورفع طعون قانونية.

يذكر أن المرشح الديمقراطي جو بايدن فاز في الانتخابات الرئاسية الأميركية على الرئيس الجمهوري، دونالد ترمب، وفق ما أعلنت وسائل إعلام محلية بارزة أمس السبت.

وقال جو بايدن في خطاب إعلان النصر متوجّهاً إلى أنصاره الذين احتشدوا في الهواء الطلق في مسقط رأسه ويلمنتغون بولاية ديلاوير "حان وقت الشفاء في أميركا (...) أتعهّد بأن أكون رئيساً لا يسعى إلى التقسيم بل إلى التوحيد". وإذ أقرّ بأنّ أنصار ترمب أصيبوا بخيبة أمل جرّاء فوزه، قال "هؤلاء ليسوا أعداءنا. إنهم أميركيّون".

كما ذكر أن أكثر من 74 مليون أميركي صوتوا له، لافتاً إلى أن إدارته ستصنع التاريخ مع اختيار أول امرأة لمنصب نائب الرئيس، وهي كامالا هاريس.